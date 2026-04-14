El PSOE de Almería reivindica la Segunda República y advierte de que "los derechos conquistados están en peligro"

Fotografía familiar del acto conmemorativo de la proclamación de la Segunda República. - PSOE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha participado en el acto conmemorativo de la proclamación de la Segunda República celebrado en Alhama de Almería, junto al busto en homenaje al presidente de la Primera República, el almeriense Nicolás Salmerón. Durante el homenaje, ha reivindicado su legado y su vigencia en el contexto actual, al tiempo que ha advertido de que los derechos conquistados "están en peligro", en un contexto en el que, a su juicio, el PP "se ha envuelto en la bandera de la radicalidad para competir con la ultraderecha".

En su intervención, Martín ha recordado que la Segunda República supuso "una promesa de modernidad, justicia social, educación para todas y todos y superación de las desigualdades históricas", basada en principios como la igualdad ante la ley y las libertades de conciencia, expresión, reunión y pensamiento, así como en el impulso de derechos en ámbitos como la educación, la sanidad y el trabajo digno.

Asimismo, ha destacado las reformas impulsadas en ese periodo, entre ellas "una Constitución democrática, laica y avanzada", el sufragio femenino, la apuesta por una educación pública y laica, la reforma agraria y el reconocimiento de derechos laborales, configurando --ha dicho-- "un intento valiente de transformar España en una sociedad más justa y moderna".

Martín ha subrayado que el legado republicano "no debe contemplarse desde la nostalgia, sino como una referencia para el presente", y ha afirmado que sus avances y libertades siguen siendo una inspiración para el progresismo. Además, ha advertido de que los derechos conquistados "están en peligro", en un contexto en el que, a su juicio, el Partido Popular "se ha envuelto en la bandera de la radicalidad para competir con la ultraderecha".

Martín ha criticado que "el PP, pese a definirse como moderado, esté alcanzando acuerdos con Vox en distintas comunidades autónomas para poder gobernar", lo que, a su juicio, implica "abrazar discursos negacionistas de la violencia de género" y poner en cuestión los derechos de las mujeres.

Asimismo, ha denunciado "la criminalización de la inmigración", a pesar de su papel clave en sectores como la agricultura, que ha definido como "el principal motor de la economía almeriense", así como el rechazo a las advertencias científicas sobre la crisis climática. En este sentido, ha advertido de que esta dinámica también podría trasladarse a Andalucía, donde, según ha señalado, "si Moreno necesita el apoyo de Vox, volverá a pactar con esta formación", lo que supondría un retroceso para la comunidad.

El dirigente socialista también ha alertado del "incremento de la desigualdad" y del "grave deterioro de los servicios públicos" durante los años de gobierno del PP, especialmente en la sanidad pública, que ha calificado como "en su etapa más negra", mientras la privada, ha dicho, "vive una edad de oro".

Frente a ello, ha defendido "una sanidad pública digna y de calidad, que nos atienda en tiempo y forma", así como "una educación que sea un ascensor social", políticas de cuidados para las personas mayores y dependientes y "un plan de vivienda para afrontar con valentía un problema que afecta especialmente a los jóvenes".

Finalmente, Martín ha destacado la importancia de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al señalar que "serán determinantes para decidir el modelo que queremos en Andalucía". En ese sentido, ha advertido de que "nos jugamos no solo la salud, sino también la vida en un momento en el que la historia no solo se recuerda, sino que se decide".