PSOE de Almería urge a la Junta medidas que garanticen "eficacia" en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha anunciado que reclamará el apoyo de todos los partidos representados en el pleno para exigir una serie de medidas a la Junta de Andalucía que permitan "garantizar la eficacia del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama" tras los "fallos reconocidos" por la Junta y las denuncias de mujeres que han sufrido "retrasos de meses" en pruebas complementarias después de una primera mamografía.

Al hilo, la portavoz socialista Fátima Herrera ha declarado que la detección precoz "salva vidas y no admite excusas", y que cada demora "es angustia para las familias y riesgo para la salud de miles de andaluzas", según ha detallado la formación en una nota difundida este domingo.

El PSOE almeriense ha concretado que esta medida recuerda que la "demora cero" prometida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), en 2018 "no se cumple" y que tampoco se ha cumplido el compromiso de "bajar la edad de cribado por debajo de los 50 años", motivo por el que "miles de mujeres" han quedado fuera de una mamografía preventiva.

"No es un problema administrativo, es una brecha de igualdad que castiga de nuevo a las mujeres", ha indicado Herrera, quien reivindica una "perspectiva feminista" en la evaluación y corrección del programa.

Por ello, el PSOE almeriense ha propuesto instar a la Junta y a la Consejería de Salud a realizar una auditoría integral que "identifique causas de los retrasos, garantizar plazos máximos de 30 días desde la primera alerta y reforzar radiología y oncología con personal y medios", entre otras medidas.

EL CASO ALMERIENSE

En el ámbito almeriense, la moción ha planteado un "servicio de información y acompañamiento para mujeres citadas al programa y un canal específico de quejas e incidencias para elevarlas a la Junta", entre otras medidas destacadas.

Además, el PSOE provincial ha propuesto crear una comisión de seguimiento municipal que "evalúe el impacto de los fallos" en coordinación con el centro de salud y con todas las garantías de protección de datos".

"Pedimos rigor, transparencia y recursos para que ninguna mujeres espere más de lo debido por un diagnóstico que puede marcar la diferencia", ha afirmado la portavoz, que ha señalado que la sanidad pública "se defiende con hechos" y en estos momentos "esto no se está cumpliendo".