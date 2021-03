PSOE-A critica que Juanma Moreno sea "el pregonero de la cuarta ola" de la pandemia y "no haga nada" por evitarla

ALMERÍA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Políticas para la protección de la Infancia y la Adolescencia, Noemí Cruz, ha criticado este sábado desde Almería que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), sea "el pregonero de la cuarta ola de la pandemia, pero siga "sin asumir su responsabilidad y no haga nada por evitarla".

"Comienza una Semana Santa difícil, en la que será fundamental cumplir con las medidas sanitarias para evitar la futura cuarta ola, y Moreno debe hacer frente a su responsabilidad, anticiparse a la cuarta ola, abrir los centros de salud, contratar a más personal sanitario, abrir los hospitales que ha cerrado como el de la Cruz Roja en Almería, agilizar la vacunación y poner las vacunas con humanidad", afirma en sus declaraciones la socialista, según recoge el partido en una nota de prensa.

Cruz exige al presidente de la Junta que trabaje para frenar el repunte de contagios de covid que se está produciendo en la región, gestionando bien "los miles de millones que están llegando a Andalucía del Gobierno de España, el viernes 1.109 millones de euros más, y reforzando la sanidad pública".

En este sentido, la parlamentaria socialista recuerda a Moreno que "prometió abrir los centros de salud el 2 de marzo y 25 días después siguen cerrados y a los andaluces les es casi imposible conseguir una cita con su médico de familia".

"Los socialistas esperamos que Moreno haya aprendido ya la lección de las tres anteriores olas de la pandemia y cumpla con su responsabilidad, y no vuelva a dejar solos a los andaluces luchando contra la pandemia, con los centros de salud cerrados, sin rastreadores, sin PCR y no vuelva a dejar a los comercios y hosteleros sin ayudas. No puede hacerlo si aún le queda un mínimo de responsabilidad", añade.

La portavoz socialista en la Comisión para la Infancia insiste en que los andaluces necesitan una sanidad pública que les vea, les atienda y funcione, "como lo hacía cuando gobernábamos los socialistas". "Si Moreno tuviera responsabilidad y compromiso con la salud, los centros de salud estarían abiertos en una pandemia, cuando más necesaria es una sanidad pública que te atienda, que te cuide y que te proteja", añade Cruz, que también le recuerda al gobierno autonómico que "las vacunas no deben ser un arma arrojadiza sino una solución".

Además, Cruz lamenta la "falta de humanidad" de la Junta con las personas mayores, que "necesitan ser vacunadas de manera rápida y humana". "No se puede consentir las colas de personas mayores a la intemperie esperando horas para ser vacunadas, porque el gobierno andaluz es incapaz hasta de planificar bien sus citas", agrega.

La diputada socialista lamenta también que "la vacunación sea desigual" según el lugar de Andalucía donde se viva. "Es una barbaridad y es inhumando que si una persona mayor de 90 años está encamada en Padul (Granada) lo vacunan en su casa, pero si está encamada en Zahara de la Sierra tienen que sacarla con una grúa de su casa para que vaya a 30 kilómetros a ser vacunado", concluye.