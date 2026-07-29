PSOE-A exige "explicaciones" a Moreno ante quejas de "familiares de víctimas" del incendio de Los Gallardos (Almería)

El secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que dé "explicaciones en el Parlamento" después de que "familiares de víctimas" del incendio de Los Gallardos (Almería) hayan denunciado "que sus familiares no recibieron la información adecuada para la evacuación".

"Nos están llegando mensajes llenos de dolor", ha advertido al respecto el también parlamentario socialista Rodrigo Sánchez Haro, en una nota en la que ha insistido en señalar que el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "mintió" en su comparecencia de la semana pasada en el Pleno de la Cámara a propósito de este incendio.

"Mintió porque ha dado distintas versiones justificando por qué no se enviaron los mensajes de alerta", ha agregado el representante socialista, que ha subrayado, asimismo, que el también vicepresidente primero del Gobierno andaluz "mintió cuando decía que las antenas se habían caído y por eso no se pudieron enviar los mensajes de alerta".

El incendio de Los Gallardos y Bédar, ha afirmado Sánchez Haro, "presenta muchas zonas oscuras que deben ser aclaradas e investigadas en el Parlamento". "Por respeto a las víctimas y por respeto a los andaluces", la gestión del trágico incendio de Almería, con 14 fallecidos, "debe analizarse y estudiarse en una comisión de investigación" en el Parlamento de Andalucía, ha zanjado el parlamentario socialista.