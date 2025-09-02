PSOE exige explicaciones ante los "reiterados incendios" de la planta de residuos agrícolas de Almería

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha exigido explicaciones al equipo de gobierno municipal ante los "reiterados incendios" que se proudcen en la planta de residuos vegetales, el último de ellos ocurrido el pasado sábado y cuyos efectos "aún se perciben en muchos barrios de la ciudad, especial en el de Cuevas de los Medinas, donde se ubica dicha instalación, en El Alquián y en Retamar-El Toyo".

"Estamos muy preocupados, no podemos aceptar que todos los años ocurra lo mismo, con el tremendo perjuicio que la combustión de tal cantidad de residuos vegetales ocasiona a los vecinos que viven en las proximidades de la planta y, en general, a todos los almerienses por los efectos nocivos de esa nube de humo que se ha extendido a lo largo de los días por la cuidad alterando nuestro medio ambiente", ha enfatizado en una nota.

Para Herrera es "lamentable" el "poco interés" que, a su juicio, muestra el equipo de gobierno en la salud de los vecinos de esta zona ya que "ni siquiera se ha atendido la petición formulada por el PSOE a través de una moción, en septiembre de 2023, de pedir a la Junta de Andalucía la instalación de una estación de vigilancia y control de la calidad del aire en Cuevas de los Medinas para obtener información sobre los niveles de posibles agentes contaminantes y poder actuar en caso emergencia".

La portavoz socialista ha incidido en la "impotencia" que, según ve, "deben sufrir los agricultores" ya que su esfuerzo por mantener el campo limpio con el traslado de los restos vegetales a la planta "se tira por tierra, al quemarse" la misma de forma "reiterada".

Herrera ha exigido a los mandatarios del PP "que salgan a explicar lo sucedido y a contar a los almerienses las medidas que van a aplicar para que situaciones como éstas, que ya empiezan a hacerse sospechosamente habituales en nuestra ciudad, no vuelvan a producirse".

"Si es cierto que tiene línean directa con Moreno Bonilla, que lo llame, porque queremos que esto se aclare cuanto antes y que no se repita más", ha añadido.

En este sentido, la responsable socialista ha pedido a la alcaldesa "un poco de empatía con los agricultores, que cumplen su parte", y con los vecinos de Cuevas de los Medinas "que soportan cada día los problemas asociados a tener frente a sus casas dos plantas de tratamiento de residuos: la de reciclaje de residuos sólidos urbanos y ésta de restos vegetales".

"Es inaceptable obligar a estas familias a vivir de esta forma, en verano, con las ventanas cerradas por el olor insoportable de las basuras y del humo", ha añadido antes de reclamar al equipo de gobierno que haga que ambas plantas "funcionen de forma eficiente" y exija a la Junta de Andalucía "que vigile para que situaciones como ésta no vuelvan a producirse".