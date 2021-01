El PSOE insta al PP a "tomar en serio" la despoblación en Almería y a elaborar planes comarcales para fomentar el empleo

ALMERÍA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Almería ha vuelto a advertir de la necesidad de "tomar en serio" el fenómeno de la despoblación que afecta a más de la mitad de los pueblos del interior de la provincia y, para ello, considera que se han de llevar a cabo acciones globales "y no puntuales, como las que diseña el equipo de gobierno del PP", así como que sean en planes comarcales.

"Arreglar una carretera o destinar 200.000 euros para un estudio de relevo generacional se anuncian a bombo y platillo por parte de la Diputación cuando son medidas del todo insuficientes para luchar contra la despoblación y contra el vaciado de nuestros pueblos", asegura en un comunicado el diputado provincial del PSOE, Antonio Gutiérrez Romero, quien defiende "la unión entre todos los grupos políticos e instituciones" en esta lucha para "mantener los pueblos con vida".

El diputado provincial socialista considera que el presupuesto aprobado por PP y Cs en la institución supramunicipal "no contempla acciones puntuales y ambiciosas" en esta cuestión y "vuelve a olvidar la dramática situación en la que se encuentran los pueblos del interior", motivo por el que recuerda que "los socialistas no pudimos dar nuestro voto a favor, y menos después de haber realizado propuestas que no se tuvieron en cuenta por parte del equipo de gobierno" y que eran entendidas como "claves" para trabajar para el sostenimiento de los servicios públicos y reactivación de la economía en los territorios más afectados.

En la lucha contra la despoblación "no hay tiempo que perder", ha advertido, y ha animado al PP a "corregir" sus políticas y a "escuchar proactivamente a las comarcas de Almería, a sus agentes sociales, sector empresarial, consorcios y ayuntamientos" que son quienes, en definitiva, "conocen la situación real sobre el terreno".

El PSOE considera que es necesario elaborar planes de desarrollo comarcales en los que se aborden cuestiones como el futuro del empleo en las diferentes comarcas y en los que se diseñen y desarrollen nuevos yacimientos de empleo, además de fomentar la vivienda pública para la juventud y de construir infraestructuras públicas para facilitar el desarrollo económico de las comarcas.