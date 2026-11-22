Acto electoral del PSOE en Almería por el 29N - PSOE

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha manifestado este domingo que los socialistas afrontan la última semana de campaña electoral con "alegría, fuerza, esperanza e ilusión", frente a quienes han convertido "los insultos, las mentiras y el odio en su principal estrategia política", en referencia a PP y Vox.

Férriz ha advertido de que las elecciones del 29 de noviembre plantean una decisión trascendental para el futuro de los servicios públicos y los derechos sociales.

En este sentido, ha criticado las posiciones del Partido Popular y Vox en materia de sanidad y educación públicas, dependencia, igualdad y de las personas Lgtbi, y ha alertado del "retroceso" que supondría la llegada de ambas formaciones al Gobierno de España.

La parlamentaria socialista ha mostrado su preocupación por quienes "cuestionan los servicios públicos, favorecen la expansión de las universidades privadas o ponen en duda derechos que han costado décadas conquistar".

Especialmente contundente se ha mostrado en la defensa de la igualdad y de las libertades de las mujeres: "Que nos dejen ya en paz a las mujeres, que nos dejen ejercer nuestros derechos libremente", ha reclamado.

Férriz ha insistido en que la defensa de los derechos sociales debe ir acompañada de "un compromiso firme con los valores democráticos" y ha advertido de "los riesgos que representan los discursos reaccionarios". "Cuando llegan unas elecciones, se puede ganar o se puede perder. Se pueden perder elecciones en democracia, pero no se puede perder la democracia en elecciones", ha afirmado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista de la coalición Senado de Progreso por la provincia, José María Martín, ha defendido la necesidad de seguir avanzando en España frente "al modelo de retrocesos" que representan el PP y Vox, al tiempo que ha reivindicado el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con los principales problemas de la ciudadanía. En este sentido, ha puesto en valor el anuncio del presidente de prorrogar el impuesto a la banca, que "permitirá movilizar 1.400 millones de euros para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles".