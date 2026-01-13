El PSOE reclama "transparencia" a la alcaldesa ante el retraso de las obras del Paseo de Almería

Archivo - Obras de remodelación de la Puerta de Purchena, en Almería, a 3 de septiembre de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha reclamado a la alcaldesa, María Vázquez, "transparencia" y que informe de la fecha de finalización de las obras del Paseo, que según la planificación anunciada debían concluir este miércoles, 14 de enero.

Los trabajos, sin embargo, continúan "sin que se conozca la nueva fecha de finalización del proyecto que ha ofrecido la empresa", después de una actuación que, según ha señalado el PSOE en un comunicado, ha estado marcada por "errores de planificación y una falta de diálogo flagrante".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha mostrado su "preocupación" porque, "a día de hoy, seguimos sin tener una respuesta clara ni para los vecinos ni para los comerciantes sobre cuándo podrán ver finalizada esta intervención en la principal calle de nuestra ciudad".

"Somos conscientes de que cualquier obra puede sufrir retrasos por imprevistos o dificultades técnicas, pero lo que está ocurriendo con las obras del Paseo tiene más que ver con la incompetencia y la falta de transparencia de quienes las dirigen que con los obstáculos normales que puedan surgir en cualquier proyecto", ha señalado Herrera.

La portavoz ha subrayado que la decisión reciente de recortar los parterres "no es fruto de una vicisitud técnica, sino de una torpeza política". "Se ha demostrado que no se ha hecho un trabajo previo de escucha ni de consenso con los colectivos afectados, como hosteleros, gestores de eventos o las hermandades de la Semana Santa, que llevan meses alertando de los problemas que estos parterres iban a generar", ha manifestado.

Desde el Grupo Municipal Socialista han señalado que "hemos solicitado en repetidas ocasiones al Ayuntamiento que nos informe de la fecha definitiva que la empresa adjudicataria maneja para la finalización de los trabajos".

"No solo no hemos obtenido respuesta, sino que a la ya larga lista de torpezas en la gestión de estas obras se suma el oscurantismo, que también ha rodeado toda la actuación. ¿Por qué se niegan a dar explicaciones claras y transparentes? ¿Qué tienen que ocultar?", se ha preguntado Herrera.

Mientras tanto, el coste del Paseo, según la socialista, "asciende ya a 12 millones de euros, una cifra que contrasta con las muchas carencias que sufren los barrios de nuestra ciudad".

"Es incomprensible que mientras el Ayuntamiento gasta millones en un proyecto que no deja de generar problemas, en nuestros barrios sigan faltando instalaciones deportivas, haya deficiencias en las áreas infantiles, problemas de limpieza o necesidades educativas sin cubrir. Los almerienses merecen una ciudad equilibrada, donde las inversiones lleguen a todos por igual, y no solo al centro", ha añadido.

Herrera ha hecho un llamamiento al equipo de Gobierno para que "deje de gobernar de espaldas a los ciudadanos y adopte un cambio de rumbo en su gestión".

"Almería merece un gobierno que escuche, que planifique con responsabilidad y que apueste por el bienestar de todos, no solo por proyectos que terminan siendo un quebradero de cabeza para la mayoría", ha apostillado.