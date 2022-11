El PSOE reclamará que el presupuesto municipal de Almería incluya sus 50 propuestas con "demandas históricas"

ALMERÍA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha señalado este viernes que su formación va a exigir al equipo de gobierno (PP) que incluya en los presupuestos municipales de 2023 sus 50 propuestas con el fin de responder a "demandas históricas", especialmente en materia de servicios básicos, limpieza y empleo.

En rueda de prensa, Valverde ha indicado que hasta el momento no han tenido contacto para la configuración de unos presupuestos que, según se prevé, rondarán los 220 millones de euros y ante los que aún no se han dado contactos, según ha indicado. "Nos ha convocado para el lunes, vamos a una cita a ciega, no conocemos nada", ha afirmado la portavoz.

Valverde considera que las 50 propuestas que plantean desde el PSOE "son asumibles totalmente", si bien no se encuentran cuantificadas económicamente, ya que, según alegan, carecen de "capacidad técnica" para efectuar esa estimación. En cualquier caso, la edil cree que se trata de una cuestión de "prioridades" a la hora de atender a los vecinos, sentido en el que ha apuntado que el Ayuntamiento llega a invertir "14 o 15 millones de euros en un edificio" o en otras "grandes obras".

Valverde ha asegurado que no darán su apoyo al presupuesto municipal "si no se incluye la totalidad de las 50 propuestas que hemos trasladado al equipo de gobierno porque todas las cuestiones que planteamos son absolutamente necesarias y vitales para nuestra ciudad y sus barrios".

La portavoz del ha PSOE recordado que "estamos en la recta final de la actual corporación" y "el PP sigue manteniendo núcleos de población en nuestro término municipal que carecen de los servicios más básicos y esenciales".

Así, se ha referido concretamente a la situación de los caminos rurales de La Cañada, que carecen de alumbrado, o las zonas de Ruescas y Torre Marcelo que pertenecen a Almería y que "no cuentan con alcantarillado ni saneamiento".

Valverde ha destacado que las iniciativas que el PSOE hizo llegar al PP al frente del Ayuntamiento en septiembre "son fruto del conocimiento que tenemos de la ciudad de Almería, después de haber recorrido todos los barrios y haber mantenido reuniones con los vecinos sobre sus necesidades y demandas".

Así, ha precisado que "hay una serie de cuestiones, al margen de las grandes obras que se vayan a hacer, en las que también hay que trabajar para conseguir financiación, además de la dotación presupuestaria propia que puede aportar el Ayuntamiento".

Así, se ha referido "a la necesidad que tiene nuestra ciudad de llevar a cabo planes de empleo para acabar con la lacra del paro, en especial, de los parados de larga duración" y, al respecto, ha criticado que el PP "no solo no ha invertido nada a lo largo de estos años en esta materia, sino que se ha permitido el lujo de renunciar a programas como el 'Plan Aire' y el 'Ahora Joven' de la Junta de Andalucía que traían aparejadas grandes cantidades de dinero, casi seis millones de euros entre los dos, para poder sacar de las listas del SAE a muchos parados de nuestra ciudad".

En su opinión, el hecho de que en la ciudad de Almería haya un total de 19.203 parados, de ellos más del 40 por ciento de larga duración, "debería hacer reflexionar seriamente al PP y a la alcaldesa" y ha asegurado que "para el PSOE es prioritario que el presupuesto municipal contemple medidas como un Plan Municipal por el Empleo con proyectos especialmente dirigidos a quienes lleven más de 12 meses en las listas del SAE".

Asimismo, se ha referido a la situación de precariedad en la que viven muchas familias con niños en nuestro término municipal, especialmente en las zonas más desfavorecidas, por lo que ha hecho hincapié en que el presupuesto municipal debe contemplar "una importante apuesta económica por los servicios sociales, para dotarlos de personal suficiente para poder abarcar todas las necesidades que en esta materia tiene nuestra ciudad".

La portavoz socialista ha enumerado otros puntos que figuran en el documento que ha hecho llegar al equipo de gobierno. Según ha remarcado, se trata de "actuaciones de todo tipo porque la ciudad tiene todo tipo de necesidades: necesitamos más zonas verdes y que tengan un mantenimiento óptimo, queremos un mayor horario de apertura para nuestras bibliotecas, que las frecuencias de los autobuses sea acorde con las necesidades de los usuarios, mercados municipales en perfecto estado o la creación de nuevas zonas de aparcamientos".

AUDITAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA

Por último, también ha vinculado el apoyo del PSOE al presupuesto a la inclusión de sendas partidas para auditar por empresas externas y especializadas las concesiones del servicio de limpieza y de la planta de reciclaje.

"La situación de suciedad de la ciudad es insoportable y queremos saber qué está pasando con esa concesión, por qué cada vez los almerienses pagamos más y la ciudad está más sucia", ha asegurado, al tiempo que ha recalcado que "también queremos transparencia en todo lo relacionado con el tratamiento que se hace de la basura en nuestra ciudad, porque aún hoy no nos dicen con claridad qué está pasando con los residuos que llegan a la planta y que no son ni plástico, ni vidrio ni cartón".

Así, ha recalcado que "los concejales socialistas tenemos las cosas muy claras en relación con las necesidades de Almería. Queremos lo mejor para nuestra ciudad y para nuestros vecinos, pero no podemos permitir que haya una ciudad a dos velocidades y que el PP con sus políticas siga ahondando más en los desequilibrios que desafortunadamente caracterizan a nuestra ciudad".