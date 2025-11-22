El PSOE-A recrimina que Juanma Moreno "se haga el sueco" con el caso Mascarillas y exige explicaciones

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha exigido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante las informaciones sobre la presunta trama criminal que operaba en la Diputación de Almería. Así, Martín ha lamentado que el presidente andaluz ha vuelto a "hacerse el sueco, al igual que con la crisis del cáncer de mama y el desfile de altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados".

Tal y como lo ha emitido la formación en una nota, Martín ha subrayado que el presidente del PP andaluz ha "fingido que no conoce nada, que no sabía nada", y ha aseverado que ha hecho "lo mismo" que hizo "en el caso de la crisis del cribado de cáncer de mama o en el caso del desfile de los altos cargos del Partido Popular por los juzgados para dar cuenta de la corrupción sanitaria que se ha dado en nuestra tierra".

En este sentido, Martín ha calificado de "inaudito" que Juanma Moreno afirme que se estaba enterando de las detenciones por la prensa, advirtiendo que "los andaluces podemos ser muchas cosas, pero en ningún caso somos tontos", y ha advertido que la ciudadanía no va a tolerar que "nos siga tomando el pelo".

Al hilo, el secretario general de los socialistas almerienses ha recriminado la reacción del Partido Popular tras las detenciones, y ha apuntado a que "estaban incluso felicitando a los detenidos que habían sido puestos en libertad con medidas cautelares por irse sin hacer ruido y hasta se jactaron de la buena gestión que habían realizado".

En concreto, Martín se ha cuestionado sobre si el PP entiende como buena gestión "adulterar los contratos, inflar los contratos para llevarse mordidas y llevarse calentito el dinero de los almerienses", y ha recriminado el "descaro" de Juanma Moreno al decir que no sabía nada pese a tener conocimiento del "grupo de WhatsApp Naranjito en el que las personas investigadas se amañaban los contratos con absoluta impunidad".

Por ello, el secretario general ha exigido al PP que "deje de utilizar la Diputación como su propia sede" y como si fuera "su propio cortijo", y ha señalado que es la casa de todos los ayuntamientos de la provincia.

De esta forma, el socialista ha calificado de "burda" la utilización de las instituciones, señalando que las personas detenidas, tras su puesta en libertad, "fueron directamente a la sede de la Diputación Provincial para reunirse con altos cargos del Partido Popular", en lugar de acudir a la sede de su partido.

De este modo, se ha preguntado sobre qué intereses defendían el Repullo y Fernández Pacheco "en la reunión que tuvieron con las personas detenidas", y se ha cuestionado acerca de si defendían el interés general o si "buscaban defender los intereses propios del Partido Popular?".

Finalmente, el dirigente del PSOE ha agregado que "la corrupción no se blanquea, la corrupción se combate", y ha sostenido que "no basta con decirlo, sino que hay que demostrarlo", motivo por el que ha concluido exigiendo que se detallen las medidas que se van a adoptar para aclarar lo ocurrido y garantizar que no vuelva a suceder.