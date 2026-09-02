PSOE urge al alcalde de Roquetas de Mar (Almería) una junta de seguridad para tratar la situación de Las 200 Viviendas

El concejal del PSOE Rafael Torres en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería). - PSOE

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Roquetas de Mar (Almería) ha exigido al alcalde, Gabriel Amat (PP), que convoque de forma "urgente" la junta local de seguridad para abordar el "problema de convivencia" de Las 200 Viviendas ya que, según ha apuntado el concejal Rafael Torres, lleva casi un año sin celebrarse.

Así lo han trasladado después de que el regidor haya remitido una carta al subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, para solicitar un refuerzo policial en el barrio, especialmente durante los fines de semana, ante los conflictos identificados en los últimos meses.

"El alcalde roquetero ha llegado a estar diez años sin convocar una reunión de este tipo y que la última se celebró hace casi un año, mientras que en otros municipios se celebran varias juntas de seguridad cada año", ha afeado Torres, quien ve necesario abordar la situación "cara a cara" en coordinación con todas las instituciones.

De este modo, ha pedido a Amat que "no se esconda con cartas que no sirven para nada si no existe una coordinación", ya que es preciso "abordar el problema de forma integral, con todos los cuerpos policiales implicados presentes".

Para el concejal socialista, "es un despropósito que el alcalde hable de que hay que establecer un dispositivo, sin convocar la reunión necesaria para organizarlo, lo que refleja que el único interés que tiene es hacer propaganda, pero no afrontar el problema".

A su juicio, el problema que tiene Amat con las juntas locales de seguridad es que "tiene miedo de quedar en evidencia en una reunión delante de los mandos de la Guardia Civil y demás cuerpos policiales, porque todos conocerían el desastre de gestión de la Policía Local, que lleva años sumida en el caos por su culpa".

Torres ha puesto de ejemplo de esa "necesaria colaboración" el "mercadillo ilegal" que concentra buena parte de las quejas sobre la situación de Las 200 Viviendas. "La competencia para controlar ese mercadillo es de la Policía Local, por eso ambos cuerpos tienen que coordinarse, la Guardia Civil puede apoyar, pero es la Policía Local la que debe intervenir", ha opinado.

Desde el PSOE también ven una "grave irresponsabilidad" la actitud de un alcalde que "lleva 30 años dejando que Las 200 Viviendas se deterioren poco a poco", ya que "esa degradación se está extendiendo a otros barrios y nos va a estallar a todos en cualquier momento por su falta de voluntad para afrontar este problema".

Los socialistas roqueteros creen que las soluciones para Las 200 Viviendas van más allá del incremento de la presencia policial, por lo que ven preciso también "dignificar" el barrio, cuyos vecinos "deben tener los mismos derechos, los mismos servicios y por supuesto, las mismas obligaciones que tienen el resto de vecinos de Roquetas".