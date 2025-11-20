PSOE ve "injustificable" que el PP mantenga en sus cargos a los investigados en el caso 'Mascarillas' de Almería

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha reclamado este jueves a los máximos dirigentes del PP el cese del presidente de la Diputación del Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras haber quedado en libertad provisional una vez que han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería por presunta corrupción al considerar "injustificable" que continúen en sus cargos "ni un solo minuto más".

"Las personas que han sido investigadas, detenidas y están con medidas provisionales no pueden continuar al frente de sus cargos", ha subrayado ante los medios con motivo de la Comisión Ejecutiva Provincial, donde ha reclamado que sean desposeídos de sus cargos institucionales y también políticos, ya que García ostenta la presidencia del PP provincial.

Para el responsable socialista, es "inconcebible" que la situación judicial como investigados de los cargos, a quienes se les ha retirado el pasaporte y tienen obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, les permita seguir "representando a la ciudadanía en las instituciones".

El dirigente del PSOE ha cargado además contra el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juan Manuel Moreno, a quien ha acusado de "haber permitido durante años" que los investigados "hayan desarrollado su actividad política con absoluta normalidad, sin ningún reproche", pese a que la causa ya tuvo una primera fase en junio de 2021.

En esta línea, ha afeado incluso que García fuera "incluido en la dirección nacional y andaluza del PP" sin que se haya producido "ninguna actuación por parte de Moreno Bonilla ni de Feijóo".

UNA TRAMA DE CASI DIEZ AÑOS

Martín ha considerado asimismo que las últimas informaciones revelan una trama más profunda, al asegurar que "el propio abogado de Javier Aureliano García ha reconocido que la investigación se remonta a 2016", cuando la Diputación estaba presidida por Gabriel Amat.

"Estamos hablando no solo del caso 'Mascarillas', sino del caso 'Partido Popular de Almería', y de la posible existencia de una red de corrupción enraizada en distintas instituciones dirigidas por el PP", ha afirmado.

En este sentido, ha instado a los líderes 'populares' a "tomar medidas urgentemente", por lo que ha exigido que aparten de sus cargos orgánicos a los investigados y que "entreguen su acta como representantes públicos".

"Si no lo hacen, Feijóo y Moreno Bonilla estarán uniendo su futuro al de estas personas que habrían actuado al margen de la ley durante años", ha advertido, subrayando que se trataría de una operación "organizada para amañar contratos públicos y delinquir" desde diversas administraciones de la provincia.

FUERA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

También se ha pronunciado sobre este asunto durante la jornada la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, quien mostrado su "profunda preocupación" por la situación y ha reclamado a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, explicaciones ya que García es miembro de la corporación municipal como concejal en el Consistorio capitalino.

Para Herrera, "la gravedad de los hechos exige una respuesta rápida, clara y responsable" por parte de la alcaldesa, María Vázquez, quien "lleva varios días desaparecida, sin dar explicaciones a los almerienses y sin adoptar ninguna medida", dijo antes de que trascendiera la puesta en libertad con medidas del presidente de Diputación.