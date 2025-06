PSOE y Vox reclaman al Ayuntamiento medidas adicionales para evitar pérdidas a los negocios del Paseo de Almería

ALMERÍA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los grupos municipales de PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Almería han criticado la falta de respuesta del equipo de gobierno (PP) a las quejas de comerciantes y hosteleros afectados por las obras de remodelación del Paseo de Almería, por lo que han reclamado medidas adicionales con las que paliar las pérdidas acusadas por los negocios debido a los retrasos en la actuación.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Fátima Herrera, ha apuntado en una nota que el Ayuntamiento "tiene que abrir los ojos ya" y dar una respuesta ante las "grandes pérdidas" que hosteleros y comerciantes sufren por las obras del Paseo, según ha aseverado.

"No es la primera vez que unas obras municipales llevan a la ruina a comerciantes y hosteleros", ha dicho Herrera, quien ha recordado los efectos sobre la actividad económica que tuvieron las obras de la calle Blas Infante, en "donde numerosos establecimientos se vieron obligados a cerrar por no alcanzar ni siquiera unos mínimos ingresos", toda vez que en la calle Artés de Arcos "las pérdidas fueron cuantiosas".

Si bien se ha mostrado de acuerdo en que las obras "son necesarias para el mantenimiento de la ciudad", cree que las mimas "no pueden hacerse a costa de acabar con el delicado tejido empresarial de Almería". Así, ha señalado que se solicitó hace más de un mes información oficial sobre el motivo del retraso de obras y el nuevo cronograma.

Herrera ha asegurado que el Ayuntamiento dispone de "instrumentos legales suficientes para realizar exenciones de tasas e impuestos en situaciones extraordinarias de este tipo", sentido en el que ha apuntado a bonificaciones de IBI o impuestos sobre la basura.

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Juan Francisco Rojas, ha criticado la "deficiente ejecución y arrogancia política" de los miembros del equipo de gobierno, a quienes ha exigido "soluciones eficaces." "Los comerciantes y hosteleros quieren trabajar y que se cumplan los plazos", ha manifestado.

El concejal ha apuntado el "caos" que, según ha observado, se deriva de las obras ante las "quejas generalizadas y el malestar de comerciantes y hosteleros". "Por mucho que intenten maquillarla, se han incumplido los plazos de la primera fase (...) y a estas alturas ni siquiera está abierta la parte de la calle Navarro Rodrigo", ha lamentado.

BONOS "FALLIDOS"

De otro lado, ha considerado "fallida" la acción municipal de destinar 200.000 euros a bonos para el consumo, ya que la medida no ha contribuido, a su juicio, a evitar "pérdidas". Opina la edil que dicho dinero "muy bien podría haberse empleado de otra forma, como subvenciones específicas o bonificaciones en tasas municipales".

"Los 200.000 euros en bonos que ha concedido el Ayuntamiento, de los cuales se han consumido ya casi la totalidad, no sabemos a quiénes habrán beneficiado, pero es seguro que a los afectados, como era de esperar, no", ha manifestado.

El portavoz de Vox también ha rechazado los bonos al consumo articulados por el Consistorio ya que "no sirven para nada porque la gente no puede acceder a sus comercios".

De igual modo, cree que el ritmo actual de las obras "no es aceptable", lo que hace temer que los comerciantes no puedan "salvar la campaña del Black Friday ni la de Navidad". "Si no cambian las cosas, lo que se avecina es un nuevo golpe al comercio de la ciudad", ha augurado.