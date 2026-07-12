Los pueblos afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería) abrirán este lunes oficinas para coordinar las ayudas

La secretaria genera de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones, se reúne con los alcaldes de municipios afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería) y representantes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Almería. - PROTECCIÓN CIVIL

ALMERÍA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, cuyos términos municipales se han visto afectados por el incendio forestal de Almería que ha arrasado unas 7.000 hectáreas de terreno y ha dejado abundantes daños humanos y materiales, tienen previsto habilitar a partir de este lunes una oficina en cada localidad para centralizar la gestión de daños y coordinar las ayudas anunciadas por el Gobierno central, Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones, ha mantenido este domingo una reunión con los representantes municipales de los pueblos afectados, así como con la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, y el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, para abordar la tramitación de las ayudas económicas que se activarán "al finalizar la emergencia".

"No estáis solos", les ha trasladado Barcones a los alcaldes a lo largo del encuentro, participado también por el subdelegado de Gobierno, José María Martín, en el que se ha decidido la puesta en marcha de estas oficinas para comenzar con el recuento de daños a través de formularios y organizar la colaboración institucional, según han explicado a Europa Press varios integrantes de la reunión.

En este sentido, se ha esbozado un plan que contemplará, por un parte, la financiación y restablecimiento de los servicios públicos básicos que se han visto dañados a raíz del siniestro, como son el abastecimiento de agua, energía y las comunicaciones, lo que incluye carreteras y caminos rurales.

Para ello, se realizará un trabajo técnico de campo para anotar todas las deficiencias una vez que, previsiblemente a partir de este lunes, puedan visitarse sobre el terreno todas las áreas afectadas y que fueron desalojadas de forma preventiva ante el avance de las llamas.

Por otra parte, la planificación contempla también recursos económicos para los vecinos que han visto dañadas su viviendas u otras propiedades privadas. En este caso, la intención pasa por agilizar las líneas de ayuda con las que acceder a los mecanismos de financiación de Protección Civil. La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial también han trasladado su intención de articular ayudas.

Los alcaldes han anticipado a los representantes de las instituciones supramunicipales que los próximos días serán complicados debido a los desperfectos que ha causado el fuego y que, en algunos municipios, han afectado a infraestructuras básicas como caminos, tendidos eléctricos y tuberías de suministro de agua.