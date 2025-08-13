Puente sitúa en 2027 el viaje en AVE de Almería a la frontera francesa "sin pasar por Madrid y sin transbordos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa en Almería. - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que el Gobierno prevé que en 2027 sea posible viajar en tren de alta velocidad desde Almería hasta la frontera francesa "sin pasar por Madrid y sin transbordos", aunque ha matizado que ello no implica que el Corredor Mediterráneo vaya a estar "completo" para esa fecha.

Durante la visita a las obras del Viaducto de los Feos, en la futura línea de alta velocidad Murcia-Almería, acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Puente ha explicado que hay elementos "no imprescindibles" para este trayecto que se demorarán más.

Entre ellos ha citado el túnel pasante de Valencia, cuyo proyecto ha sido modificado para liberar la huerta valenciana, lo que supondrá "más costes" y un mayor tiempo de ejecución. "Eso nos llevará más tiempo, pero no quiere decir que el corredor no esté y que no se pueda", ha indicado.

A preguntas de los periodistas, Puente ha precisado que, hasta que el túnel esté operativo, la estación de Valencia funcionará como "fondo de saco", lo que obligará a reiniciar la marcha hacia Castellón tras la parada. No obstante, ha subrayado que, una vez en servicio, la nueva infraestructura "ahorrará tiempo, molestias y mejorará la operativa".

Asimismo, ha reconocido que no es partidario de dar fechas, ya que "dar fechas es casi seguro sinónimo de equivocarse", aunque ha remarcado que, de haber algún retraso, sería "por poco".

"Piensen que estamos en ese horizonte y ya en términos de infraestructuras de este calibre es prácticamente mañana. El 2027 está ahí y la espera ha sido larga, pero ya queda lo menos, y eso es lo que hay que trasladar a la ciudadanía", ha remachado el ministro de Transportes.