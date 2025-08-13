La Junta acusa al ministro Puente de "eludir su responsabilidad" con la alta velocidad a Almería

Archivo - La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, Dolores Martínez. - JUNTA - Archivo

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, Dolores Martínez, ha reprochado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "elude su responsabilidad" con la llegada de la alta velocidad a la provincia y ha advertido de que "el 2027 no va a ser esa fecha", como ha previsto el Gobierno central.

Las declaraciones se suman a las críticas vertidas este mismo miércoles por la diputada nacional del PP de Almería Ana Martínez Labella, quien ha reclamado a los ministros Óscar Puente y Félix Bolaños que "no ilusionen" y que "no sigan mintiendo" a los almerienses con la llegada del AVE en esa fecha.

"La provincia de Almería es ya una necesidad, por lo que la alta velocidad tiene que ser una realidad", ha señalado la delegada territorial en unas declaraciones remitidas a los medios antes de insistir en que "no va a ser en las fechas tantas veces anunciadas".

Asimismo, ha sostenido que en ese año "no será la fecha en la que Almería tenga la alta velocidad directamente con Europa a través del Corredor Mediterráneo". "Tampoco va a ser la fecha en la cual Almería esté conectada por el Corredor Mediterráneo también a través de Granada, que ahora mismo está en estudio informativo", ha añadido.

En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad" del Gobierno central con la provincia, al considerar que mantiene "muchos asuntos pendientes, ya no solo por el agua, que es una necesidad en la provincia y su dejadez, sino con las comunicaciones".

Martínez ha acusado a los ministros de "lanzar balones fuera" sobre responsabilidades de otros "cuando la suya propia la están dejando de lado", lo que, según ha dicho, provoca que "muchísimos pasajeros no estén llegando a tiempo a sus vacaciones" y que otros viajes, por motivos diversos, "no puedan realizarse por el retraso y las deficiencias continuas" en las líneas ferroviarias.