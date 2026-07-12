Reabierta al tráfico la AL-6109 en Bédar (Almería), cortada tras el accidente de un camión de bomberos del Infoca

Camiones de extinción de incendios de la UME por las calles de Bédar tras el incendio de Los Gallardos. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera AL-6109 en Bédar (Almería) ha quedado a las 21,30 horas de este domingo reabierta al tráfico con normalidad tras permanecer cortada al tráfico durante la última hora de la tarde por el accidente de un camión del Plan Infoca, en el que han resultado heridos dos ocupantes.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, la vía permanecía cortada en su totalidad y hasta ahora solo se permitía la circulación de residentes y vehículos de los servicios de emergencia que trabajan en la extinción del incendio.

En contexto, sobre las 18,55 horas se ha recibido un aviso del Consorcio de Bomberos del Levante en el que se solicitaba asistencia sanitaria ante el accidente, que ha tenido lugar entre los kilómetros 3 y 4, en la Rambla de las Norias.