Reabre al tráfico rodado y peatonal parte de la Avenida del Mediterráneo de Almería afectada por el soterramiento

Reabre al tráfico parte de la Avenida del Mediterráneo afectada por las obras del soterramiento. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha informado que desde este martes ha quedado restablecido el tráfico rodado y peatonal en la Avda del Mediterráneo, en el tramo que discurre entre la rotonda del Pabellón Rafael Florido, en su confluencia con Carrera Doctoral y Avenida Padre Méndez, hasta Avenida de Montserrat.

Este hito, en el desarrollo de las obras del soterramiento, permite además conectar la calle Calzada de Castro con la Avenida del Mediterráneo, conexión que ha permanecido cortada con el inicio de las obras de demolición del antiguo puente.

La apertura al tráfico de este punto se realiza después de habilitar pasos peatonales y semáforos, y una vez han finalizado los trabajos de asfaltado y señalización.

A la par, continúan los trabajos de construcción de la glorieta que dará continuidad al resto de la Avenida del Mediterráneo y conectará a su vez con Carretera Sierra Alhamilla.