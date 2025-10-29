La Red Andaluza de Teatros Públicos amplía su programación en Almería con nuevas funciones en noviembre

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos adheridos, ha ampliado su programación en la provincia de Almería durante el último trimestre del año.

La programación se abrirá el 1 de noviembre en Carboneras con la compañía Jóvenes Clásicos y su espectáculo 'Inés de Ulloa', una mirada contemporánea al mito de Don Juan Tenorio. Por su parte, Berja recibe 'El paraíso de los necios', de la compañía de Danza Fernando Hurtado, el día 25 mientras que el teatro de Yllana llegará el 29 con su propuesta 'Far West'.

Antes, en concreto el día 8 de noviembre, el mismo espectáculo de Yllana se representará en Adra. La segunda cita de la red en este municipio será el 22 de noviembre, con 'Quixote Origen', de Ibérica de Danza, según ha indicado la Junta en una nota.

Tres espectáculos se incluyen en la programación de Pulpí para este mes de noviembre: la música y el humor llegarán con 'Toom-Pak reciclart 2.0', de Toom-Park, el 7; el teatro familiar que propone 'Ikun, la Princesa del agua', de Petit Teatro, el 14, o la divertida obra de teatro 'Es-Puto" Cabaret', de El Espejo Negro el 30 de noviembre.

Hasta Tabernas llega la compañía El Aedo y su espectáculo 'Puños de harina' el día 14 de noviembre. La danza será igualmente la protagonista de Mojácar, que también recibe a Fernando Hurtado y su obra 'De flor en flor' el día 20 de noviembre. Y otra compañía que vuelve a tener presencia en la provincia en noviembre es Yllana, en esta ocasión con 'Maestríssimos' que se podrá ver en Vera el día 22.

En cuanto al municipio de El Ejido, contará con la danza de Mimenko con su espectáculo homónimo el día 15. Entre la novedad de la programación de noviembre, este municipio suma dos nuevas representaciones a su agenda: 'Bacanal', de La Líquida, e 'Hilos', de La Rous, para los días 29 y 30 respectivamente.

El programa educativo Abecedaria también estará presente este mes en la provincia de Almería. En concreto, 'Cateura', de Alas Circo Teatro llega a El Ejido el día 25 mientras que Títeres Caracartón se presenta en Pulpí con 'Calle del Rebaño 14' al día siguiente y Colectivo Premohs estará en Adra el 27 con 'En cuclillas'. Estas tres compañías ofrecerán dos funciones diarias.