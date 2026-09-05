La reforma del antiguo Virgen del Socorro en Almería como centro de adultos sale a licitación por más de 850.000 euros

Colegio Virgen del Socorro, en el barrio de La Chanca, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación por 856.761 euros las obras de adaptación de la primera y segunda planta del antiguo colegio Virgen del Socorro para albergar el Centro de Educación para Personas Adultas (Ceper) del barrio de La Chanca, con espacios docentes, dependencias para administración y profesorado y áreas de servicio y comunicaciones.

La actuación está cofinanciada en un 85 por ciento con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027. Según recoge la documentación consultada por Europa Press, los trabajos permitirán acondicionar el interior de las dos plantas superiores del inmueble y garantizar su conexión vertical y funcional con la planta baja, además de incorporar instalaciones destinadas a reducir el consumo energético del conjunto y permitir la puesta en servicio definitiva de todo el edificio.

Cada una de las dos plantas dispone de una superficie útil aproximada de 430,70 metros cuadrados. La distribución mantendrá el esquema original del edificio, con dos alas unidas por un corredor central, aunque se adaptará a un uso docente "moderno, inclusivo y altamente flexible".

El área docente contará con 12 aulas, entre ellas dos de gran formato de unos 70 metros cuadrados cada una, dos aulas tipo de 33 metros cuadrados, dos aulas de apoyo de 15 metros cuadrados para tutorías personalizadas y seis aulas polivalentes de 33 metros cuadrados.

Estas últimas dispondrán de tabiques móviles acústicos que permitirán unir los espacios para crear salas diáfanas de mayor tamaño según las necesidades del calendario escolar. Además, el centro contará con una sala de profesores, un despacho de dirección, archivo y un espacio de almacén y reprografía.

La actuación se centrará en el acondicionamiento interior de la primera y la segunda planta, ya que la restauración de las fachadas y cubiertas se ejecutó durante la fase anterior de rehabilitación. Las obras forman parte del Plan de Actuación Integrado 'Almería: ciudad abierta y de encuentro (Camina unida y paso a paso)' y, en concreto, de la actuación destinada a la rehabilitación y adaptación de nodos de actividad económica, comercial y de empleo para la integración, que incluye el Mercado de Pavía y el centro de formación y capacitación para la inserción sociolaboral Virgen del Socorro.

Al encontrarse el inmueble dentro de la delimitación del conjunto histórico de la capital, los trabajos que precisen excavación o remoción del suelo deberán contar con seguimiento arqueológico y con la correspondiente autorización de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía antes de su inicio.

El proyecto contempla asimismo el control de las instalaciones de fontanería, saneamiento, protección contra incendios, climatización, sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) y seguridad, baja tensión y aparatos elevadores antes de la puesta en servicio del edificio.