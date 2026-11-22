Mapa del terremoto registrado en Adra de 2,8 de magnitud. - IGN

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de 2,8 de magnitud en la escala de Richter ha sido registrado en la mañana de este domingo, 22 de noviembre, con epicentro en Adra (Almería) y que ha sido sentido por la población en varias localidades de la provincia, e incluso de Granada.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página oficial, consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a las 08,43 horas (09,43 horas en tiempo local) en la superficie.

El seísmo se ha sentido con intensidad II-III en Berja y con intensidad II en el municipio almeriense de Dalías y de Los Castillas, pedanía perteneciente a la localidad de Albuñol, en Granada.