La regularización extraordinaria de personas migrantes avanza en Almería hacia la toma de huellas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, preside la reunión sobre la evolución del proceso de regularización extraordinaria. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La regularización extraordinaria ha llegado en Almería a la fase en la que se abordan las cuestiones relacionadas con la toma de huellas para expedir la documentación correspondiente a las personas migrantes que obtienen una resolución favorable, dentro de un proceso que ha recibido 32.638 solicitudes en la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido este lunes una reunión con una amplia representación de organizaciones empresariales, agrarias y sindicales, entidades sociales y colectivos vinculados a la población migrante para hacer balance del proceso y analizar las siguientes fases de su tramitación en la provincia.

Durante el encuentro se ha analizado la evolución de los expedientes y las principales cuestiones que se plantean en esta nueva fase del procedimiento, según ha informado la Subdelegación en una nota.

La reunión también ha permitido resolver dudas y poner en común las cuestiones trasladadas por las entidades y organizaciones que trabajan directamente con las personas solicitantes, "con el objetivo de mantener una información homogénea y una adecuada coordinación entre los diferentes organismos y agentes implicados".

Martín ha destacado la especial incidencia que este proceso tiene en Almería, donde se presentaron 32.638 solicitudes, una de las cifras más elevadas de España y la tercera de Andalucía. A 30 de junio, 3.218 personas se habían incorporado ya a la Seguridad Social en la provincia como consecuencia directa de la regularización.

"Estamos ante un proceso de enorme importancia para Almería, no solo por las más de 32.600 solicitudes presentadas, sino porque estamos viendo cómo se traduce en empleo regular, cotizaciones y derechos laborales para personas que ya formaban parte de nuestra realidad social y económica", ha señalado el subdelegado.

En la reunión han participado también el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Antonio Hernández de la Torre-Chicote; el jefe provincial de la Oficina de Extranjería (OEX), Javier Durán; el comisario jefe de la Policía Nacional, Antonio Delgado, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José Antonio Carvajal, acompañados de otros mandos policiales.

MÁS DE 262.000 NUEVAS AFILIACIONES EN ESPAÑA

Martín ha incidido en que los datos de afiliación permiten medir ya uno de los principales efectos de la regularización. A escala nacional, 262.475 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social a 30 de julio como consecuencia del proceso extraordinario, frente a las 159.097 contabilizadas a finales de junio. La mayoría de las incorporaciones se han producido como trabajadores por cuenta ajena.

"Regularizar significa también transformar economía informal en empleo regular. Significa que trabajadores que ya estaban entre nosotros puedan hacerlo con derechos y obligaciones, que las empresas puedan contratarlos con todas las garantías y que esas relaciones laborales generen cotizaciones para nuestro sistema público de Seguridad Social", ha subrayado Martín.

El subdelegado ha señalado que esta realidad tiene una "especial relevancia" en Almería, que cuenta actualmente con alrededor de 79.000 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, con una presencia "especialmente significativa" en el sistema especial agrario.

Martín ha resaltado que la población extranjera "forma parte desde hace décadas del crecimiento y del desarrollo económico de Almería" y ha recordado su peso en sectores estratégicos de la provincia, especialmente en la agricultura, pero también en otros ámbitos de actividad.

"La inmigración es una realidad estructural de nuestra provincia. Ordenarla, favorecer la integración y permitir que quienes cumplen los requisitos puedan trabajar dentro de la legalidad beneficia a los trabajadores, aporta seguridad a las empresas y contribuye al conjunto de la sociedad", ha añadido.

Entre las organizaciones y entidades representadas se encuentran Asempal, Cámara de Comercio, Coexphal, Asaja, UPA, UAGA-COAG, UGT, CCOO, Cruz Roja, CEAR, Accem, Fundación Cepaim, Almería Acoge, Cáritas y Movimiento por la Paz (MPDL), junto a asociaciones y colectivos que trabajan con población migrante y representantes de colegios profesionales vinculados a la tramitación de expedientes de extranjería.

Martín ha agradecido especialmente la colaboración que estas entidades han prestado desde el inicio del proceso y ha expresado que "su cercanía a las personas solicitantes ha sido fundamental para trasladar información fiable, acompañarlas durante la tramitación y contribuir a que un procedimiento de esta magnitud se haya desarrollado con garantías".

El subdelegado ha recordado también el dispositivo habilitado durante la fase de presentación de solicitudes. Almería fue una de las cinco provincias españolas, junto a Madrid, Alicante, Valencia y Murcia, en las que se abrió específicamente una Oficina de Extranjería en horario de tarde, de 16,00 a 19,00 horas. El dispositivo se completó con la atención de una oficina de la Seguridad Social también en horario vespertino y con los servicios habilitados a través de Correos.

El proceso extraordinario está dirigido a personas extranjeras que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que acreditaron una permanencia continuada de, al menos, cinco meses, además del cumplimiento del resto de requisitos establecidos. La autorización obtenida permite residir y trabajar legalmente durante un año en cualquier sector y en cualquier lugar de España.