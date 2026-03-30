Renfe licita las obras para adecuar su espacio dentro de la nueva estación de AVE de Almería por 550.000 euros

Archivo - Obras de la nueva estación de AVE de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe Viajeros ha sacado a licitación por un importe de 550.000 euros, IVA incluido, las obras para la licitación de su espacio en la futura estación intermodal de Almería que recibirá la línea de Alta Velocidad con Murcia y, a su vez, responde a la integración urbana derivada del soterramiento de las vías del tren.

El proyecto, consultado por Europa Press, pretende dar respuesta a la adecuación del vestíbulo que albergará los servicios esenciales para el viajero, como atención al cliente, venta de billetes, zonas de espera, aseos, cafetería y espacios comerciales, además de ser el punto de acceso a los andenes.

Este local, a edificar en 135 días conforme a la licitación, sustituirá al actual espacio de venta de billetes de la estación actual, que se sitúan en la estación histórica de trenes, de modo que para ejecutar las obras no será necesario recurrir a situaciones provisionales.

En concreto, el espacio Renfe se ubicará en el lado suroeste del vestíbulo, con una superficie de 198,28 metros cuadrados conforme la planificación inicial proporcionada por Adif y que se adaptará conforme al resultado inicial.

La localización seleccionada para el nuevo espacio Renfe, el cual albergará el canal de venta de billetes y el centro de servicio, se sitúa en la planta baja del nuevo inmueble, muy próxima al futuro acceso principal de la estación con la que se conectará ambos lados de las vías, ya que todo el edificio se organizará en torno a un vestíbulo principal de doble altura.

De este modo, el espacio elegido por el operador ferroviario se dividirá en una zona pública y otra más privada separadas con mobiliario específico. La zona principal del espacio, diáfana, será la correspondiente a la zona pública de espera y atención al cliente, situada en la parte delantera del local, junto al acceso principal.

Dentro de esta, los puestos estarán dispuestos en fila, orientados de frente hacia el vidrio de separación entre el local y el vestíbulo. Los dos primeros puestos estarán destinados a la atención de personas con movilidad reducida para facilitar su acceso.

A continuación, se ubicarán dos puestos adicionales para atención en pie del canal de venta. La zona más privada estará situada en la parte trasera del local, donde se albergarán todos los usos propios de los trabajadores, cuarto factor encargado, cuarto técnico, almacén y taquillas.