Rescatado un perro en el incendio de un barco pesquero en el puerto de Roquetas de Mar (Almería)

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ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos del Poniente ha sofocado durante esta madrugada el incendio de un barco pesquero que se encontraba atracado en el puerto de Roquetas de Mar (Almería) y en el que había embarcado un perro, que fue rescatado por los miembros del operativo.

Fuentes del consorcio de bomberos y del servicio de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que sobre las 4,45 horas de este martes se recibió un aviso en el que se informaba del incendio, que afectaba a toda la zona de popa.

Uno de los tripulantes informó de que permanecía un perro a bordo, que fue localizado y rescatado por los bomberos. Posteriormente se extinguió el incendio, se ventiló la embarcación y se revisaron todas sus estancias.

En la intervención participaron tres dotaciones, ocho bomberos y tres vehículos del parque de Roquetas de Mar. También estuvieron presentes miembros de la Guardia Civil y servicios sanitarios.

Desde emergencias han apuntado que durante la actuación se atendió a un varón de 66 años sin que fuera necesario su traslado, ya que no se registraron personas heridas ni evacuadas. El servicio concluyó a las 05:41 horas, tras algo más de una hora de intervención.