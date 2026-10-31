Rescatados 20 migrantes que viajaban en una patera y avistada otra este sábado en Mojácar (Almería)

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ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una patera de 20 personas ha sido interceptada en el paseo marítimo de Mojácar, a la altura de la AL-5107, sobre las 9,00 horas de este sábado 31, mientras que otra ha sido avistada a las 17,00 horas de esta jornada en las inmediaciones del hotel Índalo.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la primera patera, localizada por la Guardia Civil, transportaba a 20 personas, estando sólo una persona herida leve atendida en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE).

Por contra, la segunda patera, también en el municipio almeriense de Mojácar, fue avistada a las 17,00 horas en las inmediaciones del Hotel Índalo, en la playa, y según un aviso ciudadano transportaba "aproximadamente entre 30 y 40 personas", sin haber sido localizadas por el momento.