Rescatan a 12 migrantes con varios menores de una patera a la deriva en Almería, cinco de ellos ya en el agua

Patera en la que viajaban 12 varones de origen magrebí, algunos rescatados del agua, frente a la costa de Garrucha (Almería). - SALVAMENTO MARÍTIMO

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado a 12 varones de origen magrebí, cinco de ellos menores de edad, que viajaban a bordo de una patera que se encontraba a la deriva frente a las costas de Garrucha (Almería), donde cinco de los auxiliados se habían lanzado al agua.

Un portavoz del Sasemar ha indicado a Europa Press que fue sobre las 13,30 horas cuando se recibió un aviso del velero británico 'Rock Lobster' en el que se indicaba que había unas cinco personas en el mar a unas diez millas náuticas al sureste de Garrucha.

Así, mientras que desde en centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Almería se movilizaba a la Salvamar Algenib, el velero británico junto con otro que se encontraba en la zona han ayudado a los migrantes a salir del mar mientras se daba apoyo a los que quedaban en la precaria embarcación de fibra carente de motor en el momento de su intervención.

A su llegada, los equipos de rescate han embarcado a los 12 varones de origen magrebí, que se encontraban en aparente buen estado de salud, y han puesto rumbo al puerto pesquero de Almería, donde han atracado pasados apenas unos minutos de las 17,00 horas. No constan traslados hospitalarios ni tampoco la existencia de otros náufragos en la zona.