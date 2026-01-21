Restablecido el tráfico entre Níjar y Sorbas (Almería) en la A-7 tras la retirada de dos camiones accidentados

Cortada la autovía A-7 en Sorbas (Almería) por un accidente entre dos camiones - DGT

ALMERÍA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reabierto el tráfico entre los kilómetros 725 y 735 de la A-7, entre los términos municipales de Níjar y Sorbas (Almería), tras la retirada de los dos camiones que en la madrugada de este miércoles sufrieron un accidente, que se saldó con un herido.

Fuentes del 112 Andalucía han comunicado la reapertura del tramo, que ha obligado durante toda la jornada a articular desvíos entre los vehículos que circulaban sentido Barcelona, una vez que los camiones siniestrados han podido ser retirado de la vía.

El accidente se registró sobre las 2,10 horas en sentido Murcia y desde entonces habían permanecido cortados los dos carriles de la vía, lo que obligó a adoptar un itinerario alternativo por la carretera A-1103. En el siniestro se registró al menos un herido, un hombre de 64 años de edad que fue evacuado al Hospital Torrecárdenas de Almería.