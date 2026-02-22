Retoman este domingo la batida para buscar al hombre desaparecido en Berja (Almería) desde el pasado 7 de febrero

Archivo - Imagen de archivo del Ayuntamiento de Berja (Almería). - AYUNTAMIENTO DE BERJA - Archivo

BERJA (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

Cerca de 40 personas han participado este domingo, 22 de febrero en la batida reanudada por el Ayuntamiento de Berja (Almería) para localizar al vecino de 59 años desaparecido desde hace dos semanas y del que no se han obtenido nuevas pistas.

Según han informado fuentes oficiales de la Policía Local a Europa Press, la batida se ha retomado a las 9,00 horas de esta jornada, en la que han colaborado efectivos de Guardia Civil, Policía Local, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y voluntarios.

Durante este domingo, el despliegue para la búsqueda se ha llevado a cabo por las zonas cercanas a la vivienda y una finca que poseía el desaparecido, así como en los aledaños de dichas ubicaciones y otras áreas del pueblo.

El hombre fue visto por última vez el pasado 7 de febrero, cuando vestía un patalón largo vaquero o tejano azul oscuro y una camisa a cuadros de manga larga con un chaleco acolchado. El varón mide 1,80 de estatura y pesa unos 60 kilos.