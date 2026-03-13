Roquetas de Mar (Almería) presenta su nueva campaña turística y entrega los Premios 'Castillo de Las Roquetas'

Foto de familia de los galardonados en los Premios 'Castillo de las Roquetas', durante la gala celebrada en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha celebrado en el Castillo de Santa Ana la gala de los Premios 'Castillo de las Roquetas', unos reconocimientos con los que distingue a personas, colectivos y entidades que contribuyen al desarrollo turístico, cultural y social del municipio, en un acto que ha servido además para presentar la nueva campaña de promoción turística 'Roquetas de Mar, de luz y de vida'.

Entre los galardonados figuran Blue Surf Center, en la categoría de Accesibilidad; la Unión Musical de Roquetas de Mar, en Cultura; el Club de Golf Playa Serena, en el ámbito deportivo, y el publicista Enrique Martínez Leyva, distinguido con el premio a la Excelencia Turística.

Con la campaña 'Roquetas de Mar, de luz y de vida', el municipio "refuerza su proyección como destino consolidado y diverso, con una oferta capaz de atraer visitantes durante todo el año", según ha señalado la Diputación de Almería en una nota.

La propuesta promocional pone el acento en algunos de los elementos que definen la identidad del municipio, "desde la luz y los atardeceres frente al mar hasta la intensa vida social y cultural que se desarrolla a lo largo del año".

También subraya los espacios naturales del entorno, como la Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, la práctica del deporte y una gastronomía ligada tanto al mar como a la riqueza agrícola del Poniente almeriense.

El municipio cuenta con cerca de 16 kilómetros de playas amplias y accesibles, una planta hotelera "consolidada y una amplia oferta de ocio, cultura y deporte", factores que contribuyen a reforzar su posicionamiento como "destino auténtico, diversificado y preparado para seguir creciendo dentro del panorama turístico nacional e internacional".

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha señalado que esta nueva campaña "refleja perfectamente lo que somos como ciudad: luz, mar, tradición, hospitalidad y calidad de vida".

"Roquetas se presenta como un destino consolidado y preparado, que ofrece mucho más que sol y playa y que cuenta con una oferta turística capaz de atraer visitantes en cualquier época del año", ha manifestado.

Amat ha subrayado que "el crecimiento y la consolidación de Roquetas de Mar como destino turístico son fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el sector turístico del municipio, con el objetivo de seguir desestacionalizando la oferta, mejorar los servicios y garantizar la calidad tanto para nuestros vecinos como para quienes nos visitan".

Asimismo, ha felicitado a los galardonados en este acto "porque con su trabajo en sus distintos ámbitos contribuyen a impulsar un modelo turístico sostenible, accesible y diversificado que hace que el destino Roquetas se sitúe como uno de los destinos andaluces preferentes".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha dado la enhorabuena a Roquetas de Mar y a su sector turístico por la puesta en marcha de la nueva campaña, que "capta a la perfección las sensaciones que se viven en Roquetas de Mar, municipio emblema del destino 'Costa de Almería' y de la excelencia de toda la provincia".

"Este acto pone de relieve el potencial turístico roquetero y la incondicional apuesta del Ayuntamiento por este tejido indispensable para la creación de riqueza y empleo en nuestra tierra", ha asegurado.

Del mismo modo, García Alcaina ha felicitado a las empresas y personas distinguidas con los Premios 'Castillo de Las Roquetas' y ha apuntado que "todos ellos representan la valiosa aportación de los profesionales del sector al éxito turístico del municipio".

"La Diputación Provincial de Almería y la marca 'Costa de Almería' siempre estarán al lado de todos los roqueteros, su Ayuntamiento y los profesionales del sector para que, juntos, sigamos llenando de luz y de vida el paraíso donde vivimos: la mejor tierra del mundo", ha expresado.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha resaltado "la apuesta de la Junta por Roquetas de Mar a través de planes y actuaciones que impulsan un turismo más sostenible, competitivo e innovador, como el Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino, que cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros por parte del Gobierno andaluz".

Martín ha señalado que "Roquetas de Mar es un ejemplo de cómo el turismo puede ser un motor de desarrollo económico sin renunciar a la protección del patrimonio natural, cultural y gastronómico de la provincia y, en definitiva, de Andalucía, y los premiados de esta noche son un claro ejemplo de ello".

PREMIOS 'CASTILLO DE LAS ROQUETAS'

Durante el acto también se ha celebrado la entrega de los Premios 'Castillo de Las Roquetas', unos galardones con los que el Ayuntamiento "reconoce la trayectoria y el compromiso de personas y entidades que contribuyen al desarrollo turístico, cultural y social del municipio".

En la categoría de Accesibilidad, el reconocimiento ha recaído en Blue Surf Center, cuyo premio ha sido recogido por Rosario Medialdea, presidenta de Autismo Dárata, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de actividades náuticas inclusivas y a su colaboración en iniciativas dirigidas a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista como 'Verano Pictodivertido'.

El premio en la categoría de Cultura ha sido para la Unión Musical de Roquetas de Mar, recogido por su director, Ignacio Bolívar Ruiz, una formación que celebra este año su 30 aniversario y que "se ha consolidado como una referencia cultural del municipio, además de contribuir a dinamizar la vida musical y cultural de la ciudad".

En el ámbito deportivo, el Premio 'Castillo de Las Roquetas' ha distinguido al Club de Golf Playa Serena, cuyo presidente, Miguel García Soriano, ha recogido el galardón en reconocimiento al papel que desempeña esta entidad en el impulso del turismo deportivo y del golf como atractivo turístico del destino.

El premio a la Excelencia Turística ha sido concedido a Enrique Martínez Leyva, publicista vinculado a la comunicación y a la promoción del municipio, reconocido por su trayectoria profesional y por su compromiso con la difusión de la historia y la identidad de Roquetas de Mar, especialmente por su implicación en la puesta en marcha del Museo Casa Anita.

El acto ha contado además con la actuación de la bailaora roquetera María Carricondo y con la proyección del vídeo promocional de la nueva campaña turística del municipio.