Rubén de Marina publica 'Amor & ruinas', una novela que habla de reconducir nuestros pasos hacia la vida soñada

ALMERÍA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Amor & ruinas', una novela de Rubén de Marina que habla de reconducir nuestros pasos hacia la vida soñada.

Es una lectura que, en palabras del autor, está dirigida a un público "que busque una lectura excitante, crítica con el ser humano, pero que a la vez muestre profundidad de este, su necesidad de evadirse de una vida equivocada y volver a su vida soñada que, con los años, quedó aparcada a un lado", señala el sello de autoedición.

'Amor & ruinas' es una historia inspirada en lo cotidiano del día a día, fruto de la ficción y la no ficción. Rubén de Marina se confiesa escritor desde la infancia, cuando descubrió el poder de la poesía y de los relatos cortos, hasta llegar al género teatral.

Es también autor de obras anteriores como 'Bocas cosidas', 'La vida no caduca-Nosotros sí' y 'Bruxismo', con las que empezó a forjarse una carrera en el camino literario.

En esta novela, el lector va a encontrar emoción en cada capítulo, con los que podrá evocar recuerdos de la infancia, e incluso de amistad. "Podrá sentirse cercano a los personajes que conocerá entre las páginas de esta novela, agudizando su empatía incluso ante aquellos que le producirán rechazo", indica en un comunicado

Marco, el protagonista, vive en una Antártida emocional. Su ambición social y laboral lo ha convertido en un depredador a todos los niveles, lo ha disfrutado y ha cosechado grandes beneficios con ello.

Un día, de manera fortuita, encuentra, entre las páginas de un libro, un texto escrito por él años atrás. Un hecho trivial que provocará un terremoto en su cabeza. Le transporta a quien había querido ser en aquella época, cuando pensaba que arte y poesía serían su medio de vida.

Ve el camino que finalmente ha recorrido y que acabó anulando al joven Marco hasta someterlo a un coma inducido, bloqueándolo tras montañas de balances y beneficios.

"La novela es una travesía. Marco no se plantea un objetivo, no tiene la menor idea de si volverá o si llegará hasta el límite de su resistencia. No se corta, reconoce que ha sido cruel, ruin y detestable en muchas ocasiones. Nos hablará de juergas, de amigos, de sus padres, ya ausentes y mucho tiempo olvidados, de su exmujer y, sobre todo, de su hijo Piero. Pero también de infidelidades, de malas prácticas, de engaños; todo ello practicado durante años con esmero y sin arrepentimientos. Un viaje en solitario que pretende ser tranquilo se convierte, a mitad de la narración y de manera casual, en un viaje de dos", explica.

Anna irrumpe en la vida de Marco sin permiso, una mujer bella, de rasgos fuertes y manos de pianista. Todo cambia a partir de esa noche: Marco y Anna ya no serán los mismos y saben que huirán siempre.

"Un primer protagonista y todo un mundo de personajes principales y secundarios perfectamente construidos, poliédricos y con altas dosis de contenido subjetivo y psicológico. Cada uno que escriba como quiera. Rubén lo hace como un fogonazo", traslada J.A. Gómez Municio, escritor y periodista.

"Entré en su universo, su habilidad y debilidad en la forma de convencerme, haciéndome partícipe, de una forma brutal, de lo que siente, muestra y se expone en sus narraciones. Un salvaje de la palabra que parece haber vivido todas las vidas y, en cambio, solo tiene una, señala Fernanda Mistral, actriz y maestra de interpretación

Rubén de Marina (1976) dice que Fernanda Mistral fue su maestra de vida y de teatro. Actor y dramaturgo de cadenas de montaje de la vida y más allá, ha escrito varias obras en todas las disciplinas. También ha participado en episodios de series de televisión y cine. Ha dirigido varios cortometrajes y un documental.