Saiz lamenta las muertes en la costa de Almería y avisa de que el Gobierno será "más contundente contra las mafias"

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lamentado este jueves los últimos fallecimientos registrados en la costa de Almería y ha advertido de que el Gobierno será "mucho más contundente contra las mafias que trafican con personas". Además, ha apelado a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas para que sus mensajes sean "respetuosas con los derechos humanos".

En declaraciones a los medios tras su visita al municipio nijareño, donde ha conocido el proyecto de viviendas asequibles para personas vulnerables, la ministra ha recordado que la migración irregular "es un drama humanitario que cuesta vidas" y se ha referido en particular a la tragedia ocurrida este miércoles en aguas de Níjar y Carboneras, donde murieron siete personas.

En este sentido, ha señalado que "duele más" escuchar declaraciones como las del líder de Vox, Santiago Abascal, que planteó "hundir incluso estas embarcaciones que son las que salvan vidas", o las del portavoz del PP, Miguel Tellado, que apelaba a que la armada actuara en el mar por eso.

Saiz ha remarcado el papel de la población extranjera en Andalucía, con más de 350.000 afiliados a la Seguridad Social, de los que "unos 70.000 están en Almería", y ha defendido que "no se puede hacer declaraciones que denigran a la población inmigrante y a la vez apelar a una política migratoria seria". "El Partido Popular está desnortado", ha sostenido, al acusar a la formación de mirar hacia Vox en este ámbito.

La ministra ha destacado que el Ejecutivo central trabaja en distintos frentes, como la última reforma del reglamento de extranjería, que "da un paso adelante para ser más contundentes y exigentes" en la defensa de los derechos de las personas extranjeras.

Asimismo, ha recalcado que los empresarios deben garantizar "condiciones de habitabilidad dignas" para los trabajadores migrantes y que "los avances en derechos laborales en nuestro país afectan al conjunto de la sociedad, también a los extranjeros".

Sobre el aumento de llegadas en la provincia, Saiz ha señalado que la migración irregular "se ha reducido en los últimos doce meses en el conjunto del país". "Nuestro objetivo es reconducir hacia una migración regular y segura, para no tener que lamentar tragedias como la de ayer en Carboneras", ha insistido.

La titular de Inclusión ha vinculado además los flujos migratorios al cambio climático, al advertir de que muchos desplazamientos no se deben solo a conflictos bélicos en África, sino también a los efectos de la emergencia climática.

Por ello, ha reclamado "coherencia" y ha acusado a la oposición de practicar una política "hipócrita". "España es un país de oportunidades y el papel de la población extranjera es clave para el crecimiento económico", ha remachado.