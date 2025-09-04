Saiz valora el trabajo "impecable" de los jueces aunque critica ciertas instrucciones que considera "sorprendentes"

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este jueves el trabajo "impecable" que realizan "la mayoría de los jueces y juezas" si bien ha incidido en que hay "determinadas instrucciones", entre las que ha citado la del caso Begoña Gómez o la que atañe al fiscal general del Estado, que resultan "sorprendentes".

"Yo estoy convencida de que la justicia imperará y que la verdad acabará triunfando", ha manifestado la ministra en Almería tras ser preguntada por los periodistas sobre las declaraciones del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quien advirtió que existía una "minoría" de jueces que están "haciendo política".

Saiz ha respaldado las palabras del presidente al considerar que "a nadie se le escapa" que "hay determinadas instrucciones o determinadas actuaciones que llaman y que sorprenden" más allá de que, de forma general, los jueces y magistrados actúan desde "la separación de poderes y la imparcialidad".

La ministra ha mostrado sus reservas ante instrucciones como la del juez Juan Carlos Peinado "no solamente en el fondo o en la forma" sino "incluso en su propio origen" a partir de "unas denuncias de asociaciones ultraderechistas" basadas en "informaciones de recortes de periódicos" que "luego que se han visto que son falsas", según ha valorado.

"Detrás de todo esto hay una familia que sufre independientemente del cargo", ha incidido Saiz, quien también se ha cuestionado aquellas actuaciones con las que, según ha dicho, se busca "equiparar al fiscal general del Estado, a quien persigue el delito" con un "presunto defraudador fiscal", máxime cuando este tipo de delitos "atentan directamente contra el corazón de nuestro Estado de Bienestar".

En cualquier caso, y más allá de las actuaciones concretas que ha especificado, ha querido recalcar su "respeto absoluto a la justicia". "Soy muy consciente de que la mayor parte de los procesos de nuestro país hace un trabajo impecable", ha finalizado.