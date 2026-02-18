Salud declara no apta para el consumo humano el agua de Vícar Pueblo (Almería) y el Ayuntamiento reparte botellas

Garrafas de agua preparadas para su distribución en Vícar Pueblo (Almería) tras declararse no apta para el consumo humano el agua de la red de abastecimiento. - AYUNTAMIENTO DE VÍCAR

VÍCAR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería ha declarado no apta para el consumo humano el agua distribuida en la zona de abastecimiento Red Vícar, que afecta a Vícar Pueblo, tras detectarse la superación del valor establecido para la turbidez. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo para garantizar el suministro de agua envasada a los vecinos.

A través de sus redes sociales, el consistorio vicariense ha informado de la resolución adoptada por la autoridad sanitaria y ha precisado que, según las restricciones establecidas, el agua no puede utilizarse para consumo directo ni para la elaboración de alimentos, aunque sí podrá emplearse "con precaución" para el aseo personal y tareas de limpieza.

En colaboración con la Asociación de Vecinos de San Benito, el Ayuntamiento ha organizado la distribución de agua embotellada entre los residentes de la zona, que ha comenzado en la tarde de este martes, para que, en palabras del alcalde, Antonio Bonilla, "no le falte una gota de agua a ningún vecino en Vícar".

El punto de reparto se ha establecido en la sede de la Asociación de Vecinos de Vícar Pueblo, situada en la calle La Balsa número 1, según recoge el bando municipal ya hecho público.