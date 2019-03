Sánchez Teruel: "Las listas que dictaminó el domingo la ejecutiva federal son mis listas"

Publicado 19/03/2019 16:49:18 CET

ALMERÍA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha señalado este martes que las listas de cara a las elecciones de 28 de abril que "dictaminó" la ejecutiva federal "son las listas del PSOE" y que, por lo tanto, "son mis listas".

A preguntas de los periodistas en Almería, ha indicado que se "siente satisfecho en lo que de mí depende" respecto a la elección de los miembros de la candidaturas por Almería al Congreso y al Senado y ha defendido que el proceso se ha hecho con "respeto a los militantes que fueron llamados a dar su opinión".

"En lo que de mí depende creo que he hecho lo que tenía que hacer y el respeto es un valor que me retrata ante la sociedad y la esencia en las relaciones entre las personas ya que es garantía de transparencia", ha trasladado.

Sánchez Teruel ha asegurado que se ha "respetado" también a la dirección del partido en Almería al que "como secretario provincial convoqué para conformar una propuesta". "He respetado la voluntad del comité provincial, de la ejecutiva regional y la ejecutiva federal. Las listas del PSOE son mis listas", ha insistido.

Para el líder provincial de los socialistas, la militancia, cuya elección se ha modificado de forma sustancial en su camino a Ferraz y ya en la sede del PSOE nacional, "se siente satisfechos de haber expresado su voluntad, que es lo que podían hacer".

"Los órganos del partido en Almería también han expresado cuál es su voluntad y eso es lo único que dependía de nosotros. Estoy satisfecho con mi trabajo. Los demás, ya se verá si han sido o no respetuosos o si están o no molestos. Me gustaría que lo fueran también porque considero fundamental para la sociedad y el trabajo en equipo el valor del respeto", ha remarcado.

En esta línea, ha señalado que la ejecutiva provincial al respecto ha trasladado una "cuestión muy clara". "Los ocho pensamos lo mismo y, lógicamente, todo de lo bueno que pase a los compañeros me alegraré siempre y los apoyaré, de la misma manera que siento que lo hacen conmigo cuando piensan que las cosas se podrían haber hecho de otra manera", ha concluido.