Las selecciones españolas de fútbol playa preparan en El Toyo (Almería) la Superfinal de la Liga Europea

Entrenamiento de la selección española de fútbol playa en el Arena Center de El Toyo, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas absolutas masculina y femenina de fútbol playa preparan en el Arena Center de El Toyo, en Almería, su participación en la Superfinal de la Euro Beach Soccer League 2026, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en Viareggio (Italia), con una expedición de más de 40 personas de la que forman parte cinco almerienses.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, los dos equipos entrenan a diario desde el pasado martes, 1 de septiembre, y permanecerán hasta el domingo, día 6, en las nuevas instalaciones dedicadas a los deportes de arena. La expedición está compuesta por jugadores y jugadoras, técnicos, equipo sanitario y miembros de la Federación.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha destacado que quieren ser un "referente nacional en los deportes de arena" y que "este es un primer ejemplo de los beneficios que nos puede generar Arena Center El Toyo en el plano deportivo y económico".

Casimiro ha explicado que Francisco Donaire presentó las instalaciones a la Federación y que, gracias a esa gestión, las dos selecciones entrenan en Almería y se alojan en hoteles de El Toyo. Además, ha señalado que, según les ha trasladado 'Dona', se encuentran "muy satisfechos" tanto por la estancia, con "un excelente clima" y hoteles a 20 metros de la instalación deportiva, como por "la calidad de la arena".

Francisco Donaire debutó como portero de la selección española de fútbol playa en 2006 y es el jugador que más veces se ha puesto la camiseta de España, con 367 partidos. En la actualidad sigue vinculado con la Federación y ha sido el enlace con el Ayuntamiento.

La expedición cuenta con cinco almerienses: las jugadoras Paqui Campoy, Jacqueline y Pilar; Antonio José Mayor, seleccionador de España sub-20 y segundo de la selección española femenina absoluta; y el propio Francisco Donaire.

El seleccionador masculino es Christian Méndez y el femenino Sidi Omar, cada uno al frente de 16 jugadores. Tras su estancia en El Toyo, los equipos viajarán a Viareggio. El equipo femenino es líder mundial y la selección masculina también se encuentra entre los favoritos de estos campeonatos europeos.

La estancia de las selecciones españolas se produce después de que a finales de agosto las instalaciones acogieran un homenaje a las leyendas del vóley-playa Manolo Berenguel y Javi Yuste.

El Arena Center de El Toyo ha supuesto una inversión cercana al millón de euros y cuenta con dos fosos, uno para entrenamiento y otro de uso libre, que se utilizarán conjuntamente cuando se celebren campeonatos nacionales e internacionales.

Las instalaciones están pensadas para vóley-playa, fútbol-playa, tenis-playa, balonmano-playa y rugby-playa, y se han creado con 2.900 toneladas de "arena de máxima calidad" sobre una superficie de más de 13.000 metros cuadrados.