El Senado insta al Gobierno a la eliminación de dos pasos a nivel en Gádor (Almería)

Publicado 13/11/2018 19:21:04 CET

ALMERÍA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fomento del Senado ha aprobado este martes una moción, presentada por el PP, en la que se insta al Gobierno a que elimine dos pasos a nivel situados en Gádor (Almería) y que dicha eliminación se incluya dentro de las actuaciones necesarias "que permitirán conectar Almería con la Alta Velocidad a través de Granada, dentro de las actuaciones a ejecutar para realizar la conexión".

El senador por Almería Eugenio Gonzálvez ha defendido la moción del GPP, que ha resultado aprobada, con la abstención del PSOE, en la Comisión de Fomento, en la que se pide al Gobierno que inicie los estudios la eliminación de los pasos a nivel de los PK 234/018 y PK 234/987 en el municipio de Gádor.

El senador popular ha recordado que el municipio de Gádor "está partido por la mitad" por las vías del tren, con un paso a nivel en el centro del casco urbano y otro a la entrada del municipio. El senador andaluz ha explicado que a través de un convenio de la Junta de Andalucía con Renfe, se contempló una inversión de seis millones de euros en los presupuestos de la Junta entre los ejercicios 2002 y 2005, para la eliminación de estos pasos a nivel, "sin que en ningún momento se iniciase actuación alguna".

"La Junta de Andalucía no ha cumplido ni con Gádor, ni con Almería y han demostrado una vez más que no quieren a Almería; si tuviera que enumerar los incumplimientos podría estar recitándolos una semana y no terminaría", ha apostillado, al tiempo que ha insistido en que el PSOE "nunca" podrá culpar al ayuntamiento de Gádor de las obras que no son de su competencia.

En esta línea, ha defendido que desde el consistorio se planteó una "alternativa viable" y desde la Junta "se la cargaron alegando, como siempre, problemas ambientales". Según Gonzálvez la eliminación de estos dos pasos a nivel "es una necesidad inaplazable", ya que los "gadorenses y los múltiples usuarios de esta vía urbana, necesitan circular con las máximas medidas de seguridad, además de no ser algo normal en el siglo XXI".

UNA OPORTUNIDAD "PERDIDA"

De su lado, el senador del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha lamentado que el PP "vuelva a perder una oportunidad" para que el Ministerio de Fomento proceda a la supresión del paso a nivel de Gádor (Almería) dentro de las obras para la implantación de la Alta Velocidad en la provincia, después de que el PP haya rechazado una enmienda planteada por el Grupo Socialista.

Según ha apuntado el senador del PSOE "han votado en contra de la enmienda socialista poniendo de relieve, una vez más, que el PP no tiene voluntad" de acabar con este paso a nivel, como así "se puso de manifiesto durante los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy". El anterior gobierno del PP "nunca contempló la supresión y ahora", con el Gobierno de Pedro Sánchez, sí existe una voluntad política para hacerlo", como también sucedió en el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, ha subrayado Pérez Navas.

"Es una irresponsabilidad, la mostrada por el señor Gonzálvez, al negarse a aprobar esta enmienda socialista en la que se pide, nuevamente, la eliminación del paso a nivel por la que tanto estamos luchando", ha censurado el senador socialista quien considera que el PP "ha preferido la confrontación" y "no el consenso de los grupos". Pese a ello, los socialistas van a seguir apostando por la supresión del paso a nivel, porque siempre lo hemos defendido", ha añadido.

La supresión es competencia de Adif, ha recordado el senador almeriense, y esta acción "nunca fue una prioridad para el Gobierno del PP". Además, Pérez Navas, ha constatado cómo en 2007 el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba a la espera del Ayuntamiento de Gádor -gobernado entonces por el propio Gonzálvez- para que acordara la actuación precisa con el Ejecutivo nacional.

Sin embargo, mientras Eugenio Gonzálvez estuvo al frente del consistorio de Gádor "jamás dio una respuesta al Gobierno sobre tal supresión". Es más, "durante los siete años de Gobierno de Rajoy nunca se ha propuesto la supresión del paso a nivel de Gádor y, al contrario, ahora con el PSOE sí vuelve a existir una voluntad para eliminarlo", ha reiterado el senador del PSOE de Almeria.

Pérez Navas ha ahondado en el hecho de que ha sido "siempre" un gobierno socialista quien ha impulsado la llegada de la Alta Velocidad a Almería. "Durante el anterior gobierno socialista se iniciaron las obras del AVE, que estuvieron paralizadas siete años hasta que ahora, otro gobierno socialista, las ha retomado", ha defendido.

El Grupo Parlamentario Socialista "tanto en el Congreso como en el Senado ha perseguido la supresión del paso a nivel de Gádor y hemos planteado numerosas iniciativas y preguntas en ambas cámaras", según ha recordado. Además, ha lamentado la "indiferencia" del PP durante todos estos años a estas iniciativas.