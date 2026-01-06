El servicio de préstamo de bicicletas de Roquetas (Almería) contará con 103 unidades distribuidas en once estaciones

Archivo - Bicicletas eléctricas destinadas a servicios públicos de préstamo en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha adjudicado la puesta en marcha y gestión de un sistema público de préstamo de bicicletas que contará con 103 unidades, entre mecánicas y eléctricas, distribuidas en once estaciones físicas repartidas por el municipio.

El contrato ha sido adjudicado a la UTE Nextbike Roquetas por un importe total de 542.138,39 euros, y contempla una primera fase de hasta seis meses para la instalación de las estaciones, el suministro de las bicicletas y la implantación de los sistemas tecnológicos necesarios para el funcionamiento del servicio, así como una segunda fase de explotación y mantenimiento durante cinco años, con prestación ininterrumpida los 365 días del año.

Según recoge el pliego, consultado por Europa Press, el sistema dispondrá de 44 bicicletas mecánicas y 59 eléctricas, de las que 82 estarán operativas de forma permanente, mientras que las 21 restantes quedarán en reserva para sustituciones, mantenimiento y redistribución, con el fin de garantizar la "continuidad y calidad del servicio".

Las once estaciones físicas previstas se distribuirán en tres destinadas a bicicletas mecánicas y ocho a eléctricas, y contarán con un número de anclajes superior al total de vehículos disponibles, lo que permitirá una "mayor flexibilidad" en el uso y la rotación de las unidades.

Las bicicletas han sido diseñadas para un uso urbano intensivo, con cuadros resistentes, componentes antivandálicos y antirrobo, así como sistemas de seguridad adaptados a la normativa vigente. Además, incorporarán tecnología de control y gestión que permitirá el seguimiento del servicio, la identificación de los usuarios y la supervisión del uso de cada unidad.

El contrato contempla igualmente el mantenimiento integral del sistema, que incluirá la limpieza, reparación y redistribución de las bicicletas, así como la gestión administrativa del servicio y la atención a los usuarios.

El proyecto cuenta con financiación parcial de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU, y se enmarca en las actuaciones municipales vinculadas a la implantación de zonas de bajas emisiones y a la transformación digital y sostenible del transporte urbano en Roquetas de Mar.