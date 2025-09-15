El soterramiento en Almería rebasa la mitad de su ejecución y mantiene 2026 como plazo de finalización

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, durante la visita a las obras de integración ferroviaria. - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS)

Las obras de integración ferroviaria de Almería han rebasado ya la mitad de su ejecución, con certificaciones que superan los 93 millones de euros sobre un presupuesto de 185 millones tras el modificado aprobado, y mantienen octubre de 2026 como plazo de finalización.

Así lo ha confirmado este lunes el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, durante su primera visita a la capital, donde ha destacado que los trabajos avanzan "a buen ritmo" y que la parte financiada con fondos europeos debe estar concluida en esa fecha.

Santano ha asegurado que el proyecto constituye "un momento histórico" para la ciudad, ya que no solo permitirá la llegada de la Alta Velocidad en 2027, sino que también eliminará barreras urbanas y dotará a la capital de "una gran estación a la altura que merece", con conexiones de ancho estándar, ancho ibérico y la estación de autobuses que construye la Junta de Andalucía.

"Estamos obligados a cumplir los plazos y así lo vamos a hacer", ha señalado el secretario de Estado de Transportes, tras subrayar que los trabajos continúan "a velocidad de crucero".

En este sentido, ha precisado que, tras el modificado, la inversión total ronda los 185 millones de euros, de los que "un 65 por ciento los aporta ADIF, aproximadamente un 27 por ciento la Junta de Andalucía y el resto el Ayuntamiento".

Ha remarcado que la operación supone una transformación urbana trascendental, con la construcción de un túnel de 1,9 kilómetros desde El Puche hasta la avenida del Mediterráneo y una estación renovada de 4.800 metros cuadrados, con seis vías y espacios para la intermodalidad como una nueva estación de autobuses de 2.265 metros cuadrados, un aparcamiento subterráneo para 400 vehículos y un área de 'kiss&train'.

Según ha recalcado Santano, esta actuación "dará un impulso al desarrollo económico y social y abre nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la movilidad laboral".

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha mostrado también su interés por el cumplimiento de los plazos de ejecución de esta actuación en la que "si todo va como debe ir, el compromiso sigue siendo que la obra finalizaría en octubre del año 2026", según ha anotado.

"Sabemos perfectamente lo que suponen las obras porque la Alta Velocidad llegaría a Almería en el 2027 y creo que eso es lo que esperan todos los almerienses y en eso es en lo que tenemos que trabajar", ha añadido Ruiz, quien ha solicitado al Gobierno un compromiso "firme" con las fechas y un trabajo de "unidad" entre las administraciones para materializar las obra en tiempo.

La representante de la Junta, quien ha abogado por el "diálogo" como herramienta para "poder emprender proyectos beneficiosos", ha recordado que la Junta elevó de 18 a 48 millones de euros sus aportaciones para el soterramiento, con especial relevancia en la nueva estación.

"Cuando las distintas administraciones ponemos de nuestra parte para sacar adelante grandes proyectos como en el que actualmente nos encontramos y como el que actualmente hemos visitado, pues salen bien las cosas y de eso se trata", ha dicho Ruiz quien ha apelado también a esta colaboración institucional en otras actuaciones de calado para Almería, como el puerto-ciudad.

Asimismo, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha incidido en que "el modificado no va a suponer que se aumente el plazo de ejecución" y ha valorado que "la aportación de distintas administraciones sigue en el porcentaje que se acordó".

Vázquez ha celebrado que "esta lealtad institucional conlleve a una consecución exitosa de una obra transformadora para la ciudad" y ha apuntado que el Ayuntamiento planteará al Ministerio asuntos pendientes como el uso de la antigua estación de ferrocarril o los suelos colindantes al soterramiento.