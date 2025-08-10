Steve Angello concede un concierto en la segunda noche de Dreambeach 2025 en Almería

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de Dreambeach vivió este pasado viernes su segunda noche de ritmos electrónicos junto al mar. El festival almeriense abrió su programación con el habitual set de Opening, que este año tenía una estrella internacional, Amelie Lens, clave en la programación del festival cada año. Un set que continuó viviendo momentos míticos en Dreams Tent, como el set de Anfisa Letyago o Marco Faraone, el debut de Fantasm o el regreso de Andrés Campo al festival almeriense.

El público del MainStage del festival aumentó a lo largo de la noche con la programación de sets como Alure o Jose. Las estrellas internacionales Dimensión y Sub Focus intercedieron al protagonista de la jornada, Steve Angello. Una actuación que recuperó éxitos de Swedish House Mafia y transportó a todos sus fans durante su set. El sonido del label I Am Hardstyle tomó el escenario tras Angello, con Showtek o IAH, según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

El Open Air vivió la programación más ecléctica de la noche donde destacaron artistas como Delta Heavy, Lens, Cj Jeff o Tryple-D o el show conjunto de Jose Rodriguez y Gordo Master.

La noche del sábado fue la última jornada del festival, con la presencia del headliner de esta edición, el estadounidense Will Smith. Un show con un despliegue de producción que atrapó al público con su sonido rap; tras el ritmo de la apuesta urbana de la jornada, el show especial Nathy Peluso presenta Club Grasa, junto a Badsista B2B Kebra. Otros nombres de talla internacional como Fatboy Slim y el nuevo directo Ctrl Alt Delete de Don Diablo, además de clásicos nacionales como Brian Cross o Dj Nano.

El punto de encuentro para los clubbers, Dreams Tent, vivió momentos destacables con nombres como Chelina Manuhutu o Mason Collective, o los show conjuntos de Hector Couto y Rendher. Sin embargo, el reclamo del escenario fue el set especial conjunto B2B de Marco Carola y Seth Troxler.

Open Air fue el espacio para los seguidores de los sonidos mas duros, con directos de actualidad como Hop!, Lady Max, Candy Cox, Space Laces y muchos otros en la última noche de Dreambeach 2025 junto a la costa almeriense.