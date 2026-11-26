Archivo - Vista general del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada de Gobierno en funciones de Almería, Loly Cruz, ha afirmado este jueves que el desistimiento de la expropiación parcial de los terrenos del Algarrobico, en Carboneras (Almería), fue acordada hace más de un mes en el seno de la comisión mixta Junta-Estado en la que ambas partes decidieron "unificar sus esfuerzos" y transitar por el procedimiento para restablecer la legalidad de los suelos iniciado por la Junta.

"Hace un mes ya esa comisión de seguimiento lo acordó así", ha apuntado la responsable en funciones a preguntas de los periodistas en relación al encuentro celebrado el pasado 8 de octubre después de que la Delegación de Gobierno de Andalucía haya oficializado dicha postura a través de una resolución suscrita este 24 de noviembre.

En este sentido, ha recalcado que "el objetivo del Gobierno de España sigue siendo el mismo, que es derribar el hotel El Algarrobico y recuperar el espacio protegido de Cabo de Gata" aunque no sea a través de la expropiación de los suelos impulsada en febrero de 2025, la cual se encontraba pendiente de fijar justiprecio tras los recursos de la empresas.

Cruz ha apuntado, en esta línea, que la decisión de enterrar el expediente expropiatorio y caminar de "manera coordinada" con la Junta estuvo motivada además en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras, que el 7 de julio declaró la nulidad de la licencia de obras del hotel.

El documento justifica el desistimiento de la expropiación también se fija en otros hitos relevantes transcurridos en los últimos meses, como la modificación del PGOU de Carboneras para declarar los terrenos no urbanizables de especial protección.

Desde el Gobierno señalan que los objetivos de la expropiación quedan alineados con el procedimiento iniciado por la Junta de Andalucía de cara a que sean las empresas, a través de Azata del Sol y Azata Patrimonio, las que ejecuten la demolición de la edificación y la restauración de los terrenos a su costa.

En este sentido, al abandonar la expropiación evita la posibilidad de tener que asumir las obligaciones y deberes de las mercantiles a la hora de ejecutar las labores de reposición del paraje afectado, en su caso, la parte del inmueble que invade la zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre.

La continuación de la expropiación "supondría posicionar al Estado como sujeto responsable en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad", reconoce la resolución, en la que se admite además que dicha situación habría provocado "el correspondiente efecto negativo para el erario público" y vulneraría el principio de eficiencia en la gestión de recursos públicos estatales.