El subdelegado en Almería asegura que el AVE con Murcia avanza "adecuadamente" pese al "complejo" soterramiento de Lorca

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este lunes que la línea de Alta Velocidad entre la ciudad andaluza y Murcia avanza "adecuadamente" pese a que el soterramiento en la ciudad de Lorca es "muy complejo" y su ejecución "se retrasó" en la búsqueda de un consenso entre Adif y el gobierno local.

A preguntas de los medios, el subdelegado ha evitado pronunciarse sobre las fechas que el Gobierno maneja para la finalización de esta infraestructura después de que el foro empresarial Objetivo AVE señalara durante el análisis que realizó el pasado año que la actuación no estaría finalizada para 2026, con perspectivas para hasta dos años después.

"Yo me congratulo de que se esté hablando de fechas reales y que se vea que los trabajos están haciéndose", se ha limitado a manifestar Martín, quien ha comparado la actuación del actual Gobierno con la que se realizó bajo el mandato del PP entre 2011 y 2018, cuando no se puso "ni un solo clavo" ni se hizo "ni un solo metro de vía", según ha dicho.

El subdelegado ha incidido en que no en "no muchos años atrás" incluso "existía la duda razonable" de si la Alta Velocidad llegaría a Almería puesto que "el Gobierno de España de aquel entonces, presidido por Mariano Rajoy, no estaba haciendo nada", ha recalcado.

En comparación, Martín ha afirmado que las obras del AVE en la provincia de Almería se están ejecutando "a un ritmo impresionante" si bien "es cierto que para llegar a Almería, procedente de Murcia, tiene que pasar por el tramo de Lorca", donde los trabajos pasan por ejecutar un soterramiento de vías "que tiene una dimensión de más de cuatro kilómetros" y resulta más complejo que el de Almería capital.

"Creo que es importante que destaquemos toda la actuación en su conjunto", ha señalado el subdelegado, quien más allá de los tiempos ha insistido en la inversión "milmillonaria" que se realiza en materia de infraestructuras para "conectarnos con el futuro" y Almería quede conectada "con el resto de España y Europa".