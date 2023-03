El subdelegado de Almería confía en que el soterramiento se licite "cuanto antes" tras el acuerdo para su financiación

ALMERÍA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha trasladado este miércoles su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para financiar las obras de la segunda fase de integración de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad y la construcción de una nueva estación intermodal que acoja la llegada del AVE, con lo que confía en que la licitación de los trabajos pueda efectuarse "cuanto antes".

Tras las "ratificación" del texto propuesto por el Ministerio de Transportes, según ha indicado, las instituciones que forman parte de la sociedad de integración Almería Alta Velocidad (AAV) tienen que "seguir dando pasos" aunque "el compromiso de las administraciones es que este texto que se ha consensuado sea el que finalmente se suscriba", ha dicho.

Después de la última reunión telemática celebrada en la tarde de este martes, las administraciones se comprometieron a tramitar "a la mayor brevedad" la autorización para firmar el convenio que permita la ejecución de las obras, valoradas en unos 240 millones de euros.

Para ello, se ha acordado la celebración de una Junta de Accionistas de AAV el próximo 16 de marzo por videoconferencia en la que se nombrará al secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, como consejero de la entidad.

Bajo este nombramiento se posibilitará un consejo de administración "por escrito y sin sesión" para el nombramiento del secretario de Estado como presidente de la sociedad de integración y para la formulación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2022. "Esperemos que de esa reunión podamos tener noticias buenas porque el trabajo creo que se está haciendo y el consenso se está alcanzando", ha apuntado el subdelegado.

El consenso llega tras dos meses de tensiones entre los miembros de Almería Alta Velocidad a cuenta de la propuesta formulada por la Junta de Andalucía para financiar mediante el uso 48,5 millones de euros de fondos Feder parte de la actuación, en concreto, la estación intermodal y el aparcamiento subterráneo del que solicitaba también la titularidad.

Tras el rechazo inicial a dicha postura por parte del Ministerio de Transportes, se decidió elevar una consulta al Ministerio de Hacienda sobre la idoneidad del uso de fondos europeos para financiar las obras sin poner en riesgo la entrada de hasta 75 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR), lo que finalmente recibió el visto bueno.

No obstante, la titularidad del aparcamiento subterráneo también supuso otra dificultad para alcanzar un acuerdo económico, de modo que desde el Ejecutivo se llegó a amagar incluso con realizar un nuevo convenio sin contar con la Junta de Andalucía que, en la práctica, habría supuesto la ruptura de la sociedad de integración conformada en julio de 2010.

Finalmente el Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía alcanzaron un acuerdo para desbloquear las obras al conceder la titularidad del parking asociado a la actuación a Adif tras realizar un análisis jurídico y patrimonial del mismo. No obstante, quedó pendiente determinar si era posible utilizar fondos europeos para la financiación del parking "si éste no es disuasorio", puesto que Adif, en un primer momento, no aceptaba dicho extremo.