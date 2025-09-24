El subdelegado de Almería dice no haber constancia de fallos en pulseras que afectaran a la seguridad de las mujeres

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la presentación del balance de los dos primeros años de legislatura. - SUBDELEGACIÓN - Archivo

La Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género ya advirtió problemas durante 2022 en los dispositivos

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este miércoles que no hay constancia de que haya habido "ningún caso" de fallos registrados en las pulseras de control telemático para garantizar las medidas cautelares y penas de alejamiento sobre las víctimas de violencia de género que "haya afectado a la seguridad de ninguna mujer".

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios ante los que ha reconocido que cualquier dispositivo electrónico puede dar lugar a "algún tipo de problema", si bien, en este caso, ha descartado que haya habido anomalías que hayan dejado desprotegidas a las mujeres, al tiempo que ha incidido en que cualquier problema relacionado con la migración de datos "ya está absolutamente subsanado".

Ha destacado que la protección de las víctimas es "una prioridad absoluta" para el Gobierno, por lo que se aplicarán "todos los mecanismos que la ley establece" para garantizar la seguridad de las mujeres. En este sentido, ha incidido en que el número de pulseras telemáticas "se ha triplicado prácticamente en los últimos años".

Martín ha señalado que en Almería este sistema de protección está muy extendido, ya que es "la provincia con más pulseras telemáticas del sistema Cometa en relación a su población".

Conforme a los datos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, en julio de 2025 Almería contaba con 355 dispositivos instalados, solo por detrás de Granada, con 447. No obstante, la tasa más alta de dispositivos activos por millón de mujeres de 15 y más años la registra Almería (1.131,9).

Con ello, Martín ha lanzado un mensaje "contundente, importante, tranquilizador y de seguridad" para todas las mujeres víctimas de violencia de género, a quienes ha manifestado que el Ejecutivo va a trabajar "con todas las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico" para garantizar su protección.

HAY ERRORES "CON RELATIVA FRECUENCIA"

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, ha indicado que sí que se han constatado a partir del relato de las víctimas que se producen fallos en los dispositivos "con relativa frecuencia" aunque carezcan de datos estadísticos sobre ello.

"Con que falle uno, ya han fallado demasiados. Esto es como el que desactiva bombas, no puede fallar ningún día", ha trasladado el presidente en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, en las que ha apuntado que la única opción que queda a los magistrados es comunicar esta situación al Ministerio de Justicia o el CGPJ a través de la comisión provincial de coordinación contra la violencia de género o en las reuniones de presidentes de Audiencia.

En su reunión del 27 de enero de 2023, la comisión provincial de violencia de género que presidió el magistrado Ignacio Angulo en relación al ejercicio anterior dio cuenta de la comunicación remitida sobre las "deficiencias detectadas en el seguimiento integral por medios telemáticos" para el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de alejamiento en materia de violencia de género.

En esa misma comisión, según apunta el acta consultada por Europa Press, ya se daba cuenta antes de los problemas derivados de la migración de datos de la propuesta de modernizar dicha tecnología y se manifestaba el interés en invitar a un perito judicial que pudiera explicar a los miembros de la comisión las novedades y el funcionamiento del centro de control Cometa, los protocolos de actuación y los operativos de actuación.