El subdelegado de Almería insiste en que se trabaja en las "deficiencias" del ferrocarril tras el incendio de un tren

ALMERÍA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado que el Gobierno está "comprometido" en la mejora del transporte público y en corregir las "deficiencias" que presenta la conexión ferroviaria después de que el pasado sábado uno de los vagones del tren que hacía la ruta con Madrid ardiera a su paso por Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, y obligara a evacuar a 210 pasajeros.

"Esperemos que los contactos y las distintas cuestiones que se están trasladando puedan ser atendidas", ha manifestado Martín en declaraciones a los medios tras las críticas expresadas por la Mesa en Defensa del Ferrocarril, que ve una "situación horribilis ferroviaria" en Almería a causa del "olvido" de Renfe con respecto a la provincia.

Martín ha expresado su interés en que la maquinaria con la que se cubren las actuales rutas ferroviarias por parte de la operadora "sea lo mejor posible para reducir, en la medida de lo que se pueda, las incidencias que, sin duda, se van a producir".

"No podemos estar, cada vez que haya un retraso, diciendo que ha habido un retraso. Renfe trabaja para que esos retrasos no se produzcan", ha aseverado antes de trasladar a la ciudadanía que se trabaja para evitar incidentes, aunque ha vuelto a "pedir disculpas" y "paciencia" ante este tipo de situaciones.

El subdelegado ha señalado que las inversiones para la mejora de la conexión ferroviaria de Almería no solo se limitan a la Alta Velocidad, sino también "con la mejora de las infraestructuras actuales y, por supuesto, las maquinarias" que se destinan a realizar los recorridos.