El subdelegado en Almería ve "plausible" una red de cercanías en el Poniente y apela a la coordinación institucional

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, atendiendo a los medios. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha considerado "perfectamente plausible" que la provincia pueda contar en el futuro con una red de cercanías en el Poniente almeriense, si bien ha subrayado que su implantación "exige un compromiso de todas las administraciones", incluida la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, para reservar suelo y definir los trazados dentro del nuevo Plan de Ordenación del Territorio del Poniente.

A preguntas de los medios, Martín ha destacado que el Ejecutivo central mantiene una "apuesta indudable" por la infraestructura ferroviaria en la provincia, con "inversiones constantes" y "hechos" que lo demuestran.

En este sentido, ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la licitación por 56 millones de euros para la electrificación del tramo Lorca-Almería, así como la reciente publicación de la licitación para la instalación de traviesas en los túneles de Sorbas, "tapados durante el Gobierno de Mariano Rajoy" y que "han quedado como un monumento al abandono de la provincia".

El subdelegado ha remarcado que el desarrollo del corredor mediterráneo y la mejora de las comunicaciones con Granada "forman parte de esa visión de futuro" para garantizar la movilidad de la población y favorecer el transporte público. "Lo que estamos construyendo hoy son las bases del desarrollo de nuestra provincia para las próximas décadas", ha asegurado.

Asimismo, ha insistido en que el aumento del uso del transporte público en la provincia "avala la apuesta del Gobierno de España por bonificar e incentivar su utilización", y ha animado a que la Junta de Andalucía, como administración competente en transporte terrestre, "disponga de los medios adecuados para atender la creciente demanda de la población".