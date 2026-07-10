Elevada a fase de emergencia 1 el incendio de Los Gallardos - JUNTA DE ANDALUCÍA/INFOCA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2, el plan por la evolución del incendio que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería).

Así lo ha indicado Sanz en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha detallado que ya trabajan en las labores de extinción un total de 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) apoyados por cinco vehículos autobombas.

Asimismo, ha pedido máxima prudencia a la población, que eviten la zona del incendio y que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la "complejidad y la evolución" del incendio. "Preocupados y muy pendientes. Máxima cautela toda la noche, por favor", ha escrito en sus redes sociales.

El Ayuntamiento de Bédar ha realizado este jueves por la tarde de forma preventiva el alejamiento temporal de la barriada de Almocáizar, las viviendas de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de Bédar. Precisamente en ese municipio, un varón ha resultado herido con quemaduras y ha sido traslado por los servicios sanitarios al hospital de Torrecárdenas.

Además, se ha cortado al tráfico la N-340A en las inmediaciones del incendios para asegurar la labor de los operativos de emergencia desplazados al lugar. También se cerró la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, si bien ya ha sido reabierta al tráfico, según ha informado el Infoca.