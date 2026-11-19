Archivo - Berenjena negra. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha dispuesto la suspensión de la comercialización de las segundas categorías de berenjena negra o larga convencional en Andalucía tras estudiar y debatir la situación del mercado.

En un comunicado, la entidad ha señalado que con esta 'alerta roja' se impedirá la comercialización de este producto a partir de la medianoche del sábado, con aplicación al cultivo convencional para consumo en fresco, lo que no afecta a la berenjena ecológica.

La suspensión afectará a todos los operadores de berenjena, por lo que desde Hortyfruta y la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía se realizarán inspecciones de control para asegurarse el cumplimiento de la norma conforme a la Ley 1/2005 que regula el régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.