Torres expresa su "absoluta tranquilidad" y confía en que el informe de la UCO confirme que "jamás ha pedido mordidas"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, conversa con asistentes al acto de inhumación y homenaje a 'Los Coloraos' celebrado en la Plaza Vieja de Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves en Almería que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmará que "jamás" ha pedido mordidas y que "nunca" ha participado de comisiones ni ha estado "con mujeres vejadas, explotadas sexualmente", por lo que ha mostrado su "absoluta tranquilidad" ante las investigaciones abiertas.

"Estoy convencido, absolutamente seguro, porque no puede ser de otro modo, que ese informe lo dejará bien claro", ha insistido ante las preguntas de los periodistas.

Tras presidir el acto de inhumación y homenaje a 'Los Coloraos', los 22 liberales fusilados o ahorcados en 1824 por rebelarse contra el régimen absolutista de Fernando VII, el ministro ha reiterado su confianza en el trabajo de la Guardia Civil y ha señalado que espera una disculpa del PP una vez se conozca el contenido del informe de la UCO.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles, Torres fue "absolutamente contundente y rotundo" al rechazar las acusaciones vertidas por el diputado del PP Jaime de Olano, quien le emplazó a aclarar el alcance del informe policial y llegó a vincularlo con supuestas irregularidades relacionadas con comisiones o fiestas con mujeres explotadas sexualmente.

En su intervención parlamentaria, el ministro subrayó que esas afirmaciones eran "falsas" y reprochó al PP haber "avivado e impulsado" acusaciones "sin el más mínimo fundamento".