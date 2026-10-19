Los trabajadores del bus urbano de Almería inician este martes una huelga por sus condiciones laborales

Archivo - Un bus urbano en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cerca de 200 trabajadores de la empresa concesionaria del servicio público de transporte urbano de viajeros de Almería, Surbús, van a iniciar este martes una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, por lo que el servicio de autobuses con carácter general se va a prestar en servicios mínimos al 50 por ciento de lo habitual.

El comité de empresa ha señalado la situación de "hartazgo" de la plantilla ante la "falta de respuesta, tanto del Ayuntamiento de Almería como de la empresa concesionaria del servicio público" a sus reivindicaciones, por lo que el calendario de protestas arrancará con una concentración en la Rambla Federico García Lorca a la altura del colegio La Salle a las 8,30 horas, con el corte de un carril.

Bajo el lema 'Por un transporte de calidad y unas condiciones dignas', los trabajadores también prevén una concentración el miércoles 21 de octubre a las 8,00 horas en la Universidad de Almería, desde donde han pedido a la comunidad universitaria que planifique con antelación sus desplazamientos para llegar al campus.

En relación a dicha concentración, desde la UAL han advertido de posibles demoras en la llegada al campus de La Cañada, por lo que se ha aconsejado revisar los mensajes en redes sociales por parte de la empresa Surbús "para conocer las novedades en el servicio".

El calendario trasladado por el comité de empresa contempla además una manifestación el 26 de octubre a partir de las 8,00 horas desde el colegio Stella Maris, que recorrerá el centro de la capital y acabará con una concentración en la Plaza de las Velas.

Entre sus demandas, los representantes de los trabajadores destacan las "anomalías" que hay en las líneas y en sus tiempos, por lo que exigen una "revisión completa de horarios teniendo en cuenta el tráfico, las paradas, el número de usuarios y, en definitiva, las condiciones reales de circulación".

También reclaman otros aspectos como la equiparación de categorías profesionales para los trabajadores que desempeñan las mismas funciones laborales, mejoras en la carga laboral de determinadas líneas y en las instalaciones de la empresa, así como otras "deficiencias" como "la falta de aseos" o "la situación de los surtidores".

Los servicios mínimos, fijados a partir de las propuestas del comité de huelga y de la empresa --el Ayuntamiento de Almería no hizo propuesta-- incluyen además el personal de taller, mantenimiento, administración e inspección en un número esencial para "garantizar el correcto funcionamiento de los servicios".