Alsa ofrece un aumento salarial de 3,5% más atrasos a la plantilla de Surbus, en huelga indefinida

Archivo - Autobús urbano de la línea 18. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Alsa, concesionaria del servicio de transporte urbano de la ciudad de Almería a través de la marca Surbus, ha puesto encima de la mesa un aumento salarial del 3,5 por ciento más los atrasos, a cuenta del futuro acuerdo que se logre, para la plantilla de cerca de 200 trabajadores que desde este martes están en huelga indefinida por sus condiciones de trabajo.

En un comunicado, el director de la zona mediterránea de Alsa, Valeriano Díaz, ha apuntado que las demandas de los trabajadores con los que se han firmado "sucesivos convenios" que han permitido ir "ganando poder adquisitivo y prestaciones sociales" suponen un incremento presupuestario de "cinco millones de euros". En concreto, ha señalado que las exigencias de la plantilla se traducirían en un incremento del presupuesto del servicio de unos cuatro millones de euros en retribuciones laborales y aproximadamente otro millón más en recursos humanos y técnicos "de diversa índole".

Frente a esto, se ha propuesto un incremento salarial del 3,5 por ciento más atrasos antes de que finalicen las negociaciones e "independientemente de las resoluciones judiciales que se puedan dar a lo largo del proceso". Del resto de peticiones, la empresa se ha comprometido a analizar la viabilidad de las mismas.

De otro lado, la empresa ha asegurado que garantiza los servicios mínimos del 50% señalados por la autoridad durante el tiempo que dure la huelga, y que no afectan a las líneas 3, 4, 8 y 15. Asimismo, ha pedido disculpas a los usuarios por los perjuicios y molestias que la huelga pueda causar.

"Surbus mantiene la mano tendida a los trabajadores de la empresa para seguir mejorando el servicio de transporte urbano de la ciudad de Almería, adaptado a los nuevos tiempos y con unas condiciones laborales dignas y estables", ha dicho Díaz, quien ha recordado que es "importante que se garantice el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que decidan hacerlo".